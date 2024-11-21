Çayın Yanında Yeni Favoriniz Olacak: Çıtır Çıtır Sigara Böreği Tarifinin Sırrı Ortaya Çıktı
Türk mutfağının vazgeçilmez atıştırmalıklarından biri olan sigara böreği, misafir sofralarının ve çay saatlerinin yıldızı olarak çokça tercih ediliyor. Peki evde çıtır çıtır sigara böreği nasıl yapılır? Bu tarifi deneyen her gün yapmak isteyecek...
Kaynak: Haber Merkezi
İncecik yufkanın içerisine peynir, patates ya da kıyma gibi lezzetli harçlar eklenerek hazırlanan sigara böreği, çıtırlığıyla sevilerek tüketiliyor. Peki, evde tam kıvamında ve çıtır çıtır sigara böreği yapmak için nelere dikkat edilmeli? İşte şeflerin mutfağından pratik ipuçları ve kolay tarif.
SİGARA BÖREĞİ İÇİN MALZEME LİSTESİ
Sigara böreği yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:
Hazır yufka (Miktar ihtiyacınıza göre belirlenebilir)
Böreklik çökelek
Maydanoz (İnce kıyılmış)
Dereotu (İnce kıyılmış)
Bir yumurta beyazı (Harca bağlayıcı olması için)
Tuz ve karabiber (Baharat tercihinize göre)
Sıvı yağ (Kızartma için)
SİGARA BÖREĞİNİN HAZIRLIK AŞAMALARI
İç Harcı Hazırlayın
Derin bir kapta böreklik çökeleği, kıyılmış maydanozu ve dereotunu bir araya getirin.
Üzerine biraz tuz ve karabiber ekleyerek iyice karıştırın. Harcın kıvamını güçlendirmek için bir yumurta beyazı da ekleyebilirsiniz.
Yufkaları Hazırlayın
Yufkaları üst üste koyarak eşit üçgen parçalara kesin. Böreğin boyutunu ve kalınlığını zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.
Börekleri Sarın
Her bir yufka parçasının geniş kısmına hazırladığınız harçtan koyun.
Kalın tarafından başlayarak sıkıca sarın ve ucunu az miktarda suyla yapıştırarak böreği kapatın.
Kızartma İşlemi
Derin bir tavaya bolca sıvı yağ koyun ve iyice kızdırın.
Hazırladığınız börekleri tavaya yerleştirerek altın sarısı rengini alana kadar her iki tarafını da kızartın.
Kızarttığınız sigara böreklerini kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün. Ardından servis tabağına dizerek sıcak olarak ikram edin.