Çayın Yanında Yeni Favoriniz Olacak: Çıtır Çıtır Sigara Böreği Tarifinin Sırrı Ortaya Çıktı

SİGARA BÖREĞİNİN HAZIRLIK AŞAMALARI

İç Harcı Hazırlayın

Derin bir kapta böreklik çökeleği, kıyılmış maydanozu ve dereotunu bir araya getirin.

Üzerine biraz tuz ve karabiber ekleyerek iyice karıştırın. Harcın kıvamını güçlendirmek için bir yumurta beyazı da ekleyebilirsiniz.

Yufkaları Hazırlayın

Yufkaları üst üste koyarak eşit üçgen parçalara kesin. Böreğin boyutunu ve kalınlığını zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Börekleri Sarın

Her bir yufka parçasının geniş kısmına hazırladığınız harçtan koyun.

Kalın tarafından başlayarak sıkıca sarın ve ucunu az miktarda suyla yapıştırarak böreği kapatın.

Kızartma İşlemi

Derin bir tavaya bolca sıvı yağ koyun ve iyice kızdırın.

Hazırladığınız börekleri tavaya yerleştirerek altın sarısı rengini alana kadar her iki tarafını da kızartın.

Kızarttığınız sigara böreklerini kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün. Ardından servis tabağına dizerek sıcak olarak ikram edin.