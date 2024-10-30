Çayı Böyle İçmek Kansere Neden Oluyor: Bilim İnsanları Açıkladı
Çay, milyonların vazgeçilmez içeceği olsa da, yanlış tüketim ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle yüksek sıcaklıkta tüketilen çayın, yemek borusu kanserine yakalanma riskini artırdığına dair bilimsel çalışmalar ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya Sağlık Örgütü'nün de uyarısıyla gündeme gelen bu konu, özellikle sıcak çay tüketiminin yaygın olduğu ülkelerde endişe yaratıyor. Yapılan araştırmalar, 70 derecenin üzerindeki sıcak sıvıların, yemek borusu hücrelerinde hasara yol açarak kansere zemin hazırladığını gösteriyor. Uzmanlar, çayın en fazla 60 dereceye kadar soğutulması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca uzmanlar siyah çay için günde 5 fincan, bitki çayları için ise 3 fincanı aşmamak gerektiğini açıkladı.
ÇAY İÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?
Çayın sağlıklı bir içecek olmaya devam etmesi için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor:
Şekersiz Tüketin: Çaya eklenen şeker, hem kilo alımına hem de diğer sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Demleme Süresine Dikkat Edin: Siyah çay için 5-8 dakika, bitki çayları için ise 3-4 dakika yeterli bir demleme süresi.
Suyun Sıcaklığına Dikkat Edin: Bitki çaylarını kaynatılmış ve 80 dereceye kadar soğutulmuş suyla demlemek, faydalarını en üst düzeyde almak için önemli.