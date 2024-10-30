Çayı Böyle İçmek Kansere Neden Oluyor: Bilim İnsanları Açıkladı

ÇAY İÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?

Çayın sağlıklı bir içecek olmaya devam etmesi için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor:

Şekersiz Tüketin: Çaya eklenen şeker, hem kilo alımına hem de diğer sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Demleme Süresine Dikkat Edin: Siyah çay için 5-8 dakika, bitki çayları için ise 3-4 dakika yeterli bir demleme süresi.

Suyun Sıcaklığına Dikkat Edin: Bitki çaylarını kaynatılmış ve 80 dereceye kadar soğutulmuş suyla demlemek, faydalarını en üst düzeyde almak için önemli.