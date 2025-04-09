Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor, Öksürük Nedir Bilmiyor

ENERJİYİ ARTIRIYOR, YORGUNLUĞU AZALTIYOR

Tahin ve limon karışımı, eski tıp kaynaklarında da yer bulan ve kan yapıcı özelliğiyle bilinen doğal bir destek olarak öne çıkıyor. Bu karışım, yalnızca yorgunlukla mücadelede değil, enerji seviyesini artırmada da etkili oluyor. Ayrıca doğurganlık üzerinde de olumlu etkiler sunduğu ifade ediliyor.

CİLT VE SAÇ SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

B vitamini açısından zengin olan tahin, hücre yenilenmesini teşvik ederek saçların daha canlı ve parlak görünmesini sağlıyor. İçeriğindeki çinko ve lizin gibi bileşenler, cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandırırken kolajen üretimini destekliyor. Bu da cildin elastikiyetini artırarak yaşlanma belirtilerini geciktirebiliyor.