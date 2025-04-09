Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor, Öksürük Nedir Bilmiyor
Tahin, kış aylarında artan hastalıklara karşı doğal bir koruma kalkanı sunuyor. Prof. Dr. Canan Karatay’ın dikkat çektiği tahin ve pekmez ikilisi, bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle öne çıkıyor. Tahin, antiinflamatuar özellikleriyle vücudu hastalıklara karşı korurken, kolesterolü dengeleyerek kalp sağlığını da destekliyor.
Canan Karatay’ın açıklamalarına göre tahin, kan dolaşımını düzenleyerek damar tıkanıklıklarının önlenmesinde önemli bir rol oynuyor. İçeriğindeki kalsiyum ve magnezyum sayesinde tansiyonun dengelenmesine yardımcı olan tahin, aynı zamanda felç riskini de azaltabiliyor.
ENERJİYİ ARTIRIYOR, YORGUNLUĞU AZALTIYOR
Tahin ve limon karışımı, eski tıp kaynaklarında da yer bulan ve kan yapıcı özelliğiyle bilinen doğal bir destek olarak öne çıkıyor. Bu karışım, yalnızca yorgunlukla mücadelede değil, enerji seviyesini artırmada da etkili oluyor. Ayrıca doğurganlık üzerinde de olumlu etkiler sunduğu ifade ediliyor.
CİLT VE SAÇ SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR
B vitamini açısından zengin olan tahin, hücre yenilenmesini teşvik ederek saçların daha canlı ve parlak görünmesini sağlıyor. İçeriğindeki çinko ve lizin gibi bileşenler, cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandırırken kolajen üretimini destekliyor. Bu da cildin elastikiyetini artırarak yaşlanma belirtilerini geciktirebiliyor.
SİNİR SİSTEMİ VE HAFIZA ÜZERİNDE ETKİLİ
Tahin, Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleriyle sinir hücrelerinin sağlıklı çalışmasını destekliyor. Bu özelliğiyle sinir sisteminin düzenli işleyişine katkı sunarken, hafızayı da güçlendirdiği belirtiliyor. Düzenli tüketildiğinde zihinsel performansı artırıcı etki yaratabiliyor.
KALP DOSTU YAĞLAR İÇERİYOR
İçerdiği oleik ve linoleik asit gibi faydalı yağlarla bilinen tahin, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olarak kalp sağlığını koruyabiliyor. Aynı zamanda kardiyovasküler sistem üzerinde olumlu etkileri olduğu ifade ediliyor.
MİNERAL DEPOSU OLARAK DİKKAT ÇEKİYOR
Tahin; kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir ve potasyum gibi mineraller açısından oldukça zengin. Bu mineraller, kemik gelişiminden kas fonksiyonlarına kadar birçok vücut sisteminin sağlıklı çalışmasında önemli rol oynuyor. Özellikle vegan ve vejetaryen bireyler için doğal bir demir kaynağı olarak öne çıkıyor.
LİF KAYNAĞI OLARAK SİNDİRİMİ DESTEKLİYOR
Tahin, lif açısından da zengin bir gıda. Bu özelliğiyle sindirim sistemini düzenliyor, bağırsak hareketlerini destekliyor ve kabızlığı önleyerek sindirim sağlığını koruyor.
DÜZENLİ VE ÖLÇÜLÜ TÜKETİM ÖNERİLİYOR
Tüm bu faydalarına karşın tahinin yüksek kalori içerdiği unutulmamalı. Bu nedenle, dengeli bir diyetin parçası olarak ve ölçülü miktarlarda tüketilmesi öneriliyor. Alerji veya hassasiyet riski bulunan bireylerin ise tüketime başlamadan önce sağlık uzmanına danışmaları gerekiyor.