Çamaşırlarınızı 40 Derecede Yıkamadan Önce 2 Kez Düşünün

Temizlik uzmanları, yaygın bir yanılgı olan 40 derece ayarında yıkamanın çoğu durumda hem ekonomik hem de çevresel açıdan zararlı olabileceğine dikkat çekiyor. İşte uzmanların önerdiği ideal sıcaklıklar ve dikkat edilmesi gereken noktalar...

ÇAMAŞIR MAKİNELERİNDE 40 DERECE TEHLİKESİ

Birçok kişi, çamaşırlarını 40 derecede yıkamanın inatçı lekelerle mücadelede etkili olduğunu düşünüyor. Ancak uzmanlar, bu sıcaklık seviyesinin gereksiz enerji tüketimine ve kumaşlarda geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabileceğini vurguluyor. Araştırmalar, 40 derecede çalışan çamaşır makinelerinin, daha düşük sıcaklıklara kıyasla neredeyse iki kat daha fazla enerji harcadığını gösteriyor. Bu da elektrik faturalarının önemli ölçüde artmasına sebep oluyor.