Cadılık Eğitimi Nedir? Witchcraft Eğitimi Hakkında Merak Edilenler
İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve dört gün sonra bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel’in ölümü, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen Gürel’in, kaybolmadan önce "cadılık zanaatı" olarak adlandırılan bir eğitim aldığı ortaya çıktı. Bu gelişme, cadılık eğitimi ve içeriğine dair merakı da artırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ece Gürel’in aldığı eğitim programının; astroloji, tarot, enerji kullanımı, simya, şifalı bitkiler, ritüeller ve beden dili gibi konular üzerine yoğunlaştığı öğrenildi. Bu tür eğitimlerin, doğa ile uyum içinde yaşama ve kişisel farkındalık geliştirme odaklı olduğu ifade ediliyor.
EĞİTİMİ VERENLER NE DİYOR?
Bu eğitimleri veren isimlerden biri olan Hale Nur Özen, programın mistik ya da doğaüstü bir yönü olmadığını, daha çok meditasyon ve bilinçli farkındalık teknikleri içerdiğini belirtti. Ancak, bu tür ritüellerin halk arasında "cadılık" olarak bilinen uygulamalarla benzerlik taşıdığı da ifade ediliyor.
Cadılık zanaatı kavramı tarih boyunca farklı anlamlar taşımış olsa da modern yorumları, kişisel gelişim ve doğanın döngülerini anlama üzerine şekilleniyor.