Cadılık Eğitimi Nedir? Witchcraft Eğitimi Hakkında Merak Edilenler

EĞİTİMİ VERENLER NE DİYOR?

Bu eğitimleri veren isimlerden biri olan Hale Nur Özen, programın mistik ya da doğaüstü bir yönü olmadığını, daha çok meditasyon ve bilinçli farkındalık teknikleri içerdiğini belirtti. Ancak, bu tür ritüellerin halk arasında "cadılık" olarak bilinen uygulamalarla benzerlik taşıdığı da ifade ediliyor.