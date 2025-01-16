Buzlu ve Kaygan Zeminlerde Botların Kaymasını Engelleyen Basit Çözüm! Bu Kadar Basit

Yağışlı ve soğuk havalarda botların tabanlarının kayması, hem günlük yaşamı zorlaştırıyor hem de olası kazalara davetiye çıkarıyor. Ancak bu sorunun çözümü için yalnızca bir zımpara yeterli. Sosyal medyada pratik bilgiler paylaşan bir kullanıcı, kaygan bot tabanları için etkili bir çözüm sundu.