Bu Yiyecekleri Derin Dondurucuya Koymadan Önce İki Kez Düşünün: Ürünü Bozup Faydasını Bitiriyor

1. Salatalık

Salatalık, yüksek su içeriği nedeniyle dondurucuya konmaması gereken yiyeceklerin başında geliyor. Do

2. Kabak

Tıpkı salatalık gibi kabak da dondurucuya uygun olmayan sebzelerden biri. Çözüldüğünde su salarak yumuşak ve lapa gibi bir yapıya bürünüyor. Rengi ve kokusu değişen kabak, yemeklerde istenilen dokuyu sağlamayabiliyor.

3. Domates

Doğranmış veya rendelenmiş domates güvenle dondurulabilir, ancak bütün halde dondurulması pek önerilmiyor. Dondurulan domatesin kabuğu çatlayabilir ve iç dokusu değişerek yemeklerde istenilen kıvamı vermeyebilir.