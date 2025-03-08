Bu Yiyecekleri Derin Dondurucuya Koymadan Önce İki Kez Düşünün: Ürünü Bozup Faydasını Bitiriyor
Gıdaları daha uzun süre saklamak için en pratik yöntemlerden biri derin dondurucu kullanmak. Ancak her yiyecek dondurmaya uygun değil.
Kaynak: Haber Merkezi
Bazı besinler dondurulduğunda yapılarını kaybederek lezzet ve dokularını tamamen değiştirebiliyor. İşte asla derin dondurucuya koymamanız gereken 10 gıda
1. Salatalık
Salatalık, yüksek su içeriği nedeniyle dondurucuya konmaması gereken yiyeceklerin başında geliyor. Do
2. Kabak
Tıpkı salatalık gibi kabak da dondurucuya uygun olmayan sebzelerden biri. Çözüldüğünde su salarak yumuşak ve lapa gibi bir yapıya bürünüyor. Rengi ve kokusu değişen kabak, yemeklerde istenilen dokuyu sağlamayabiliyor.
3. Domates
Doğranmış veya rendelenmiş domates güvenle dondurulabilir, ancak bütün halde dondurulması pek önerilmiyor. Dondurulan domatesin kabuğu çatlayabilir ve iç dokusu değişerek yemeklerde istenilen kıvamı vermeyebilir.
4. Süt ve Krema Bazlı Ürünler
Süt, krema ve yoğurt gibi süt ürünleri dondurulduğunda yağ ve su bileşenleri ayrışarak kıvamını kaybeder. Bu durum, sütlü tatlılar ve kahve gibi içeceklerde beklenmeyen bir dokuya neden olabilir.
5. Peynir
Özellikle krem peynir ve yumuşak peynir çeşitleri, dondurulduktan sonra yapısını kaybeder ve su salarak lezzet kaybına uğrar. Sert peynirler kısmen dondurulabilir, ancak çözündüğünde dokusu değişebilir.
6. Mayonez ve Mayonez Bazlı Soslar
Mayonez, dondurucuya konulduğunda içeriğindeki yağ ayrışarak kıvamını kaybeder. Mayonez bazlı soslar da donduktan sonra eski dokusuna dönemez ve pütürlü bir hale gelir.
7. Haşlanmış Makarna
Sade haşlanmış makarna, dondurucuya konduğunda çözündüğünde lapa gibi bir yapıya dönüşebilir. Ancak soslu makarnalar genellikle daha iyi saklanabilir.
8. Haşlanmış veya Fırınlanmış Patates
Patates, dondurucuya girdiğinde içindeki nişasta buz kristallerine dönüşerek dokusunu bozar. Çözüldüğünde ise sulu ve yumuşak bir hale gelir. Ancak çorba veya sos içinde dondurulması daha iyi sonuç verebilir.
9. Kabuklu Deniz Ürünleri
Karides, midye ve yengeç gibi kabuklu deniz ürünleri yalnızca bir kez dondurulmalıdır. Çözüldükten sonra tekrar dondurulması, bakteri oluşumuna neden olabilir ve gıda zehirlenmesi riskini artırabilir.
10. Kızartılmış Yiyecekler
Ev yapımı kızartmalar, dondurucuda saklandığında çıtırlıklarını kaybeder ve yağ içeriği nedeniyle lezzet kaybına uğrar.