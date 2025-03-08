Bu Yiyecekleri Derin Dondurucuya Koymadan Önce İki Kez Düşünün: Ürünü Bozup Faydasını Bitiriyor

Gıdaları daha uzun süre saklamak için en pratik yöntemlerden biri derin dondurucu kullanmak. Ancak her yiyecek dondurmaya uygun değil.

Kaynak: Haber Merkezi

Sağlık gıda
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Bu Yiyecekleri Derin Dondurucuya Koymadan Önce İki Kez Düşünün: Ürünü Bozup Faydasını Bitiriyor - Resim: 1

Bazı besinler dondurulduğunda yapılarını kaybederek lezzet ve dokularını tamamen değiştirebiliyor. İşte asla derin dondurucuya koymamanız gereken 10 gıda

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Bu Yiyecekleri Derin Dondurucuya Koymadan Önce İki Kez Düşünün: Ürünü Bozup Faydasını Bitiriyor - Resim: 2

1. Salatalık

Salatalık, yüksek su içeriği nedeniyle dondurucuya konmaması gereken yiyeceklerin başında geliyor. Do

2. Kabak

Tıpkı salatalık gibi kabak da dondurucuya uygun olmayan sebzelerden biri. Çözüldüğünde su salarak yumuşak ve lapa gibi bir yapıya bürünüyor. Rengi ve kokusu değişen kabak, yemeklerde istenilen dokuyu sağlamayabiliyor.

3. Domates

Doğranmış veya rendelenmiş domates güvenle dondurulabilir, ancak bütün halde dondurulması pek önerilmiyor. Dondurulan domatesin kabuğu çatlayabilir ve iç dokusu değişerek yemeklerde istenilen kıvamı vermeyebilir.

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Bu Yiyecekleri Derin Dondurucuya Koymadan Önce İki Kez Düşünün: Ürünü Bozup Faydasını Bitiriyor - Resim: 3

4. Süt ve Krema Bazlı Ürünler

Süt, krema ve yoğurt gibi süt ürünleri dondurulduğunda yağ ve su bileşenleri ayrışarak kıvamını kaybeder. Bu durum, sütlü tatlılar ve kahve gibi içeceklerde beklenmeyen bir dokuya neden olabilir.

5. Peynir

Özellikle krem peynir ve yumuşak peynir çeşitleri, dondurulduktan sonra yapısını kaybeder ve su salarak lezzet kaybına uğrar. Sert peynirler kısmen dondurulabilir, ancak çözündüğünde dokusu değişebilir.

6. Mayonez ve Mayonez Bazlı Soslar

Mayonez, dondurucuya konulduğunda içeriğindeki yağ ayrışarak kıvamını kaybeder. Mayonez bazlı soslar da donduktan sonra eski dokusuna dönemez ve pütürlü bir hale gelir.

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Bu Yiyecekleri Derin Dondurucuya Koymadan Önce İki Kez Düşünün: Ürünü Bozup Faydasını Bitiriyor - Resim: 4

7. Haşlanmış Makarna

Sade haşlanmış makarna, dondurucuya konduğunda çözündüğünde lapa gibi bir yapıya dönüşebilir. Ancak soslu makarnalar genellikle daha iyi saklanabilir.

8. Haşlanmış veya Fırınlanmış Patates

Patates, dondurucuya girdiğinde içindeki nişasta buz kristallerine dönüşerek dokusunu bozar. Çözüldüğünde ise sulu ve yumuşak bir hale gelir. Ancak çorba veya sos içinde dondurulması daha iyi sonuç verebilir.

9. Kabuklu Deniz Ürünleri

Karides, midye ve yengeç gibi kabuklu deniz ürünleri yalnızca bir kez dondurulmalıdır. Çözüldükten sonra tekrar dondurulması, bakteri oluşumuna neden olabilir ve gıda zehirlenmesi riskini artırabilir.

10. Kızartılmış Yiyecekler

Ev yapımı kızartmalar, dondurucuda saklandığında çıtırlıklarını kaybeder ve yağ içeriği nedeniyle lezzet kaybına uğrar.

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