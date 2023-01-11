Bu resimdeki 6 yüzü 10 saniye içinde bulabiliyorsan beynin iyi çalışıyor demek
Yine ilginç bir testle karşınızdayız. Çok zeki insanlar ve görme yeteneği çok daha iyi olan kişiler bu resimdeki yüzü anında görebiliyorlar. Bakalım siz ne yapacaksınız.
Beyni ve görsel yeteneği aldattığı için optik illüzyonları çözmek zor olabilmektedir.
Dünyada çok sayıda insan bu tür testleri çözmeyi çok seviyor. Son derece popüler olmanın yanında çeşitli psikolojik analizler için de bu testler bir çok kişi tarafından kullanılıyor.
Bu resimde toplamda 6 yüz bulunuyor. İlk bakışta kulübe ve bitkiler gördüğünüzü sanabilirsiniz. Ama içinde çok sayıda yüzün gizli saklı olduğunu söylememiz gerekmekte.
Şimdi sizlerle harika bir test paylaşacağız. Beyni iyi çalışan ve görme yeteneği oldukça iyi durumda olanlar bu testi kısa sürede çözebiliyor.
Bakalım sizler bu testi çözerken neler hissedeceksiniz. O halde sözü fazla uzatmadan hemen teste başlayalım.
Resimdeki ilk gizli yüzü bulmak aslında çok daha kolay. Adamı hemen fark etmeniz mümkün. Daha yaşlı gibi görünüyor ve bir şeyler yapmakla meşgul gibi. Belki de tarımla uğraşıyor olabilir.
İkinci olarak ikizlerin yüzü ise tam merkezde bulunuyor. Bunu da hemen fark edebilirsiniz. Yüz hatları çok belirgin olduğu için fark etmemek neredeyse imkansız öyle değil mi?
İkiz yüzleri gördükten sonra hemen ortalarında bir kadın silüetinin olduğunu da fark edeceksiniz. Bunu görmek biraz daha zorlayıcı olabilir ama dikkatliyseniz gözünüzden kaçmamış olmalı.