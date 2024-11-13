Bu Kan Grubuna Dünyada Sadece 50 Kişi Sahip: Altın Kan Olarak Biliniyor
Genellikle A, B, AB ve 0 olarak bilinen kan gruplarının dışında, dünyada oldukça nadir rastlanan ve “altın kan” adıyla anılan başka bir kan grubu daha bulunuyor. Bu kan grubu 50 kişiden daha azında bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bilimsel adıyla Rhnull (Rhesus null) olarak bilinen bu nadir kan türü, dünya genelinde yalnızca 50 kişiden daha azında görülüyor. Yapısında antijen bulundurmayan Rhnull, bütün kan grupları için nakil işleminde herhangi bir tehdit oluşturmuyor.
'ALTIN KAN' OLARAK TANIMLANIYOR
“Altın kan” olarak bilinen Rhnull, Rh antijenlerinin tamamının eksik olduğu nadir bir kan grubudur. IFLScience'a göre, bu kan grubuna sahip kişilerin genetik yapısında, kan grubu antijenlerinin oluşumunu sağlayan mutasyonlar gerçekleşmediği için bu kişilerin kanında antijenler hiç bulunmaz.
HER KAN GRUBUNA NAKLEDİLEBİLİYOR
Rhnull kanı, hiçbir Rh antijeni içermediği için bağışıklık sistemi üzerinde herhangi bir tehdit oluşturmaz; dolayısıyla Rh sistemindeki diğer nadir kan gruplarına sahip kişiler için evrensel bir bağış olma özelliğine sahiptir. Rhnull kan grubu, kan nakli alanında oldukça değerli ve kritik bir kaynak olarak kabul ediliyor.