Bu Kan Grubuna Dünyada Sadece 50 Kişi Sahip: Altın Kan Olarak Biliniyor

HER KAN GRUBUNA NAKLEDİLEBİLİYOR

Rhnull kanı, hiçbir Rh antijeni içermediği için bağışıklık sistemi üzerinde herhangi bir tehdit oluşturmaz; dolayısıyla Rh sistemindeki diğer nadir kan gruplarına sahip kişiler için evrensel bir bağış olma özelliğine sahiptir. Rhnull kan grubu, kan nakli alanında oldukça değerli ve kritik bir kaynak olarak kabul ediliyor.