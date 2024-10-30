Bu İçeceği İçen Bebeklerin Daha Zeki Olduğu Tespit Edildi: Uzmanlar Açıkladı

Prof. Dr. Bakar, emzirmenin erken başlatılmasının ve ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü ile beslenmenin bebeklerin hayatta kalma şansını artırdığını, bağışıklık sistemlerini güçlendirdiğini ve beyin gelişimlerini desteklediğini belirtti. "Anne sütüyle beslenen bebekler, bulaşıcı hastalıklara karşı daha dirençli oluyor, zeka seviyeleri daha yüksek oluyor ve ileriki yaşlarda kronik hastalıklara yakalanma riskleri azalıyor" diye konuştu.