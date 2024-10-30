Bu İçeceği İçen Bebeklerin Daha Zeki Olduğu Tespit Edildi: Uzmanlar Açıkladı
Doğduğu andan itibaren anne sütüyle beslenen bebeklerin zeka seviyelerinin diğer bebeklere oranla daha yüksek olduğu tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Anne sütünün bebeklerin sağlığı ve gelişimi üzerindeki mucizevi etkileri, bir kez daha uzmanlar tarafından vurgulandı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Filiz Bakar, emzirmenin önemine dikkat çekerek, "Anne sütü, bebeklerin yaşam sigortası gibidir" dedi.
Prof. Dr. Bakar, emzirmenin erken başlatılmasının ve ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü ile beslenmenin bebeklerin hayatta kalma şansını artırdığını, bağışıklık sistemlerini güçlendirdiğini ve beyin gelişimlerini desteklediğini belirtti. "Anne sütüyle beslenen bebekler, bulaşıcı hastalıklara karşı daha dirençli oluyor, zeka seviyeleri daha yüksek oluyor ve ileriki yaşlarda kronik hastalıklara yakalanma riskleri azalıyor" diye konuştu.
TÜRKİYE'DE EMZİRME ORANI DÜŞÜK
Anne sütünün sayısız faydasına rağmen, Türkiye'deki emzirme oranlarının hala istenen seviyede olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Bakar, "Doğum sonrası ilk bir saat içinde emzirme oranları artmasına rağmen, ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin oranı yetersiz" dedi.
UZMANLAR AÇIKLADI
Hayatta Kalma Oranları: Anne sütüyle beslenmeyen bebeklerin, ilk yaş içinde hayatlarını kaybetme riski, emzirilen bebeklere göre 14 kat daha fazla.
Zeka Gelişimi: Anne sütüyle beslenen bebeklerin zeka testlerinde daha yüksek puanlar aldığı gözlemleniyor.
Kronik Hastalık Riskini Azaltır: Anne sütü, diyabet, obezite ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklara karşı koruyucu etkiler gösteriyor.
ANNE SÜTÜ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Doğal ve Besleyici: Anne sütü, bebeğin tüm besin ihtiyaçlarını karşılayan doğal ve steril bir besindir.
Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Anne sütü, bebeği birçok hastalığa karşı koruyan antikorlar içerir.
Beyin Gelişimini Destekler: Anne sütü, bebeğin beyin gelişimini destekleyen önemli besin öğeleri içerir.
Sindirimi Kolaylaştırır: Anne sütü, bebeğin sindirim sistemine zarar vermez ve kolik gibi sorunları azaltır.