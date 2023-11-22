Bu cuma vizyona girecek filmler belli oldu! İşte korkudan aksiyona merakla beklenenler
Bu cuma günü sinemaseverlerin merakla beklediği filmler vizyona girecek. Korkudan, aksiyona, dramdan çocuk filmlerine kadar sinemaseverler film keyfine doyacak.
Aksiyondan drama, animasyondan korkuya önemli yapımların vizyonda olacağı cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak.
Napolyon (Napoleon), Maşa ile Koca Ayı: Sonsuz Eğlence (Masha and the Bear: Twice the Fun), Aybüke: Öğretmen Oldum Ben, Zina ve Kızıl Gökyüzü (Afire) gibi birçok merakla beklenen film 24 Kasım’da vizyona girecek.
İşte bu cuma vizyona girecek filmler:
· Ridley Scott yönetmenliğinde vizyona giren Napolyon (Napoleon), Fransız İhtilâli sonrası çalkantılı günler yaşayan Fransa'da imparatorluğa kadar yükselen Napolyon’un hayat hikayesini odağına alıyor. Ridley Scott ile Joaquin Phoenix'i yeniden bir araya getiren film, Napolyon’un zekasına, komutanlık ettiği savaşlara odaklanırken aynı zamanda Joséphine de Beauharnais ile olan ilişkisine de değiniyor.
· Senaryosunu Aşkın Kartal’ın yazdığı, yönetmenliğini Anastasiya Budakva’nın üstlendiği Zina, kocasının başka kadınlarla ilişkisine şahit olan bir kadının hikayesini konu ediniyor. Kolay yollardan para kazanmaya çalışan üç arkadaş, bir gün zengin bir iş insanı olan Ali ile anlaşıp onun evinde buluşurlar. Ancak çok geçmeden Ali'nin eşi Nazlı eve gelir. Gördüklerinden sonra evi terk eden Nazlı, hissettiği acıyla soluğu bir büyücüde alır ve Melis, Banu ve Jale büyünün etkisiyle yüzleşmek zorunda kalırlar…
· Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Maşa ile Koca Ayı: Sonsuz Eğlence (Masha and the Bear: Twice the Fun), Maşa ile Koca Ayı'nın bir düğünden yılbaşı tatiline uzanan maceralarını konu ediniyor. Uzun yıllardan sonra evinden ilk kez ayrılan ve hedefine ulaşmak için kendisini şehrin sosyal yaşamının merkezine atan Koca Ayı, bir düğün fotoğrafçısı olur ve Maşa da onun asistanlık eder. Maceralarla dolu bu iş hayatı, yeni yıla sayılı günler kala gelen Oniki Ay adlı doğanın büyülü koruyucularıyla karmaşık bir hal alır.
· Haftanın dram ve biyografi türündeki filmlerinden Aybüke: Öğretmen Oldum Ben, öğretmenlik yaptığı Batman'da terör örgütü tarafından şehit düşen öğretmen Aybüke'nin hikâyesini konu ediniyor. Batman’ın Kozluk ilçesinde görev yapan müzik öğretmeni Aybüke öğretmenin hikayesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde vizyona girecek.
· Senaristliğini ve yönetmenliğini Christian Petzold’ün üstlendiği Kızıl Gökyüzü (Afire), tatil için gittikleri yerde orman yangını başlamasıyla kendilerini bir dizi olayın içerisinde bulan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediniyor. Dört genç Baltık Denizi'ndeki bir tatil evinde güçlükle kontrol altına alınabilen şiddetli orman yangınlarının yakınında bir araya gelirler. Yavaş yavaş onlar da alevlerle çevrilir. Bu süreçte arkadaşlar arasında, mutluluk, şehvet ve aşk, aynı zamanda kıskançlıklar, kırgınlıklar ve gerginlikler gün yüzüne çıkmaya başlar. Ancak yangınlar artık göz ardı edilemeyecek hale gelince işler değişir.