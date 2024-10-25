Bilim İnsanlarından Depresyon Tedavisinde Yeni Umut: Evde Çözümü Mümkün

Çalışma süresince katılımcılar, tedavi ve kontrol grubu olmak üzere ikiye ayrıldı. Tedavi grubundakiler, ilk 3 hafta boyunca haftada 5 kez, sonraki 7 hafta boyunca ise haftada 3 kez olmak üzere 30 dakikalık seanslar şeklinde cihazı kullandı. Kontrol grubundaki katılımcılar ise sadece kısa süreli bir elektrik uyarımı simüle eden sahte bir kulaklık taktı.