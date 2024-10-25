Bilim İnsanlarından Depresyon Tedavisinde Yeni Umut: Evde Çözümü Mümkün
Bilim insanları, evde kullanıma uygun olarak geliştirdikleri ve "yüzücü bonesi"ne benzeyen bir cihazın, ilaç ve terapilere yanıt vermeyen ağır depresyon vakalarında etkili olabileceğini gösteren bir çalışma gerçekleştirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan araştırmada, bu cihazı kullanan 174 katılımcının depresif semptomlarında yaklaşık %58 oranında iyileşme gözlemlendi.
Geliştirilen bu cihaz, depresyon tanısı almış kişilerin beynindeki, genellikle karar verme süreciyle bağlantılı olan ve daha az aktif olan bölgeye zayıf elektrik akımları gönderiyor. Araştırma kapsamında, cihazı 10 hafta boyunca düzenli kullanan katılımcıların depresyon belirtilerinde belirgin bir azalma olduğu tespit edildi.
Çalışma süresince katılımcılar, tedavi ve kontrol grubu olmak üzere ikiye ayrıldı. Tedavi grubundakiler, ilk 3 hafta boyunca haftada 5 kez, sonraki 7 hafta boyunca ise haftada 3 kez olmak üzere 30 dakikalık seanslar şeklinde cihazı kullandı. Kontrol grubundaki katılımcılar ise sadece kısa süreli bir elektrik uyarımı simüle eden sahte bir kulaklık taktı.
Araştırma sonuçlarına göre, gerçek cihazı kullanan katılımcılarda depresif belirtilerin, sahte kulaklık kullanan kontrol grubuna kıyasla %58 oranında daha fazla azaldığı kaydedildi. Bilim insanları, bu cihazın özellikle standart tedavilere ve psikoterapiye yanıt vermeyen ağır depresyon vakalarında çığır açıcı bir çözüm sunabileceğini belirtti.