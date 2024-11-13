Bilim İnsanları Gerçeği Ortaya Çıkardı: Yeşil Çay Kilo Verdirir mi?

DİYABET RİSKİNİ AZALTIYOR

Ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkilere sahip olan yeşil çay, 2018'de yapılan bir çalışmaya göre, haftada en az üç fincan tüketenlerin depresyon riskinin yüzde 21 oranında azaldığını göstermiştir. Ayrıca, günde altı veya daha fazla bardak yeşil çay tüketenlerin tip 2 diyabet geliştirme olasılığının, haftada bir fincan veya daha az tüketenlere kıyasla yüzde 33 daha düşük olduğu bulunmuştur.