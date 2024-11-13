Bilim İnsanları Gerçeği Ortaya Çıkardı: Yeşil Çay Kilo Verdirir mi?
Kilo vermek isteyenlerin sıkça tercih ettiği yeşil çay, stres azaltma ve zihinsel fonksiyonları destekleme özellikleriyle de dikkat çekiyor. Yapılan pek çok araştırma, yeşil çayın genel sağlık açısından önemli yararları bulunduğunu gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kilo vermeyi zorlaştıran faktörler arasında, yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsizlik, stres, ilaç kullanımı ve hormonal dengesizlikler sayılabilir. Anglia Ruskin Üniversitesi'ndeki bilim insanları, yeşil çayın egzersizle birlikte tüketildiğinde kalori yakımına katkı sağlayabileceğini ortaya koydu.
DÜZENLİ EGZERSİZLE YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIYOR
Uluslararası Spor Beslenmesi Derneği Dergisi’nde yayımlanan araştırmada, yeşil çay özütünün kilo kaybına olumlu etkileri olduğu belirtildi. Yeşil çay, özellikle düzenli sporla birleştirildiğinde, yağ yakımını hızlandırarak termojenik özellikleri sayesinde metabolizmayı destekleyebilir.
DİYABET RİSKİNİ AZALTIYOR
Ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkilere sahip olan yeşil çay, 2018'de yapılan bir çalışmaya göre, haftada en az üç fincan tüketenlerin depresyon riskinin yüzde 21 oranında azaldığını göstermiştir. Ayrıca, günde altı veya daha fazla bardak yeşil çay tüketenlerin tip 2 diyabet geliştirme olasılığının, haftada bir fincan veya daha az tüketenlere kıyasla yüzde 33 daha düşük olduğu bulunmuştur.
HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR
2017 yılında Edele Mancini ve Christoph Beglinger tarafından yapılan araştırmalar, yeşil çayın kaygıyı azaltma, hafızayı güçlendirme ve dikkat seviyesini artırma gibi zihinsel faydalar sağladığını göstermektedir. Sara Neshatdoust ve Caroline Saunder’a göre ise yeşil çay, beynin yeni hücre üretimine katkıda bulunur ve içeriğindeki flavonoidler ile beyindeki iltihaplanmayı azaltarak stresin olumsuz etkilerine karşı koruyucu bir etki sağlar.