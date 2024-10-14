Baba Vanga'dan Tüyler Ürperten 2025 Kehaneti: Gerçekleşirse Yandık! 3 Ay Sonra Her Şey Tepetaklak Olacak

1996 yılında vefat eden Baba Vanga, geçmişte Prenses Diana'nın ölümü ve Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesi gibi önemli olayları önceden tahmin ettiğiyle tanınıyor. Medyumun 2025 yılına dair kehanetleri ise zorlu bir yılın bizi beklediğini öne sürüyor.

BABA VANGA'NIN 2025 YILI KEHANETLERİ

Baba Vanga, kehanetlerinde 2025 yılının insanlık için önemli bir dönüm noktası olacağını belirtiyor. Kehanetlerine göre, 2025'ten itibaren insan yaşamının iyice zorlaşacağını ifade eden Vanga, "Hayal edilemeyecek boyutlarda kozmik bir olay" yaşanacağına dair uyarıda bulundu. Ayrıca, Avrupa'da büyük bir çatışmanın yaşanacağı ve bu durumun kıta nüfusunun önemli ölçüde azalmasına neden olacağı iddialarında bulundu.

DÜNYANIN YOK OLACAĞI TARİHİ VERDİ

Baba Vanga'nın diğer tahminleri arasında, 2033 yılında kutuplardaki buzulların eriyerek deniz seviyelerinde ciddi bir yükselmeye yol açacağı ve 2170 yılında küresel bir kuraklık yaşanacağı öne sürülüyor. Medyum, 3797 yılında ise Dünya'nın yok olacağı iddiasında bulundu.