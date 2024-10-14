Baba Vanga'dan Tüyler Ürperten 2025 Kehaneti: Gerçekleşirse Yandık! 3 Ay Sonra Her Şey Tepetaklak Olacak
28 yıl önce yaşamını yitirmiş olmasına rağmen Bulgar medyum Baba Vanga'nın kehanetleri, hala gündemdeki yerini koruyor. Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2025 yılı için yaptığı tahminler, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
1996 yılında vefat eden Baba Vanga, geçmişte Prenses Diana'nın ölümü ve Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesi gibi önemli olayları önceden tahmin ettiğiyle tanınıyor. Medyumun 2025 yılına dair kehanetleri ise zorlu bir yılın bizi beklediğini öne sürüyor.
BABA VANGA'NIN 2025 YILI KEHANETLERİ
Baba Vanga, kehanetlerinde 2025 yılının insanlık için önemli bir dönüm noktası olacağını belirtiyor. Kehanetlerine göre, 2025'ten itibaren insan yaşamının iyice zorlaşacağını ifade eden Vanga, "Hayal edilemeyecek boyutlarda kozmik bir olay" yaşanacağına dair uyarıda bulundu. Ayrıca, Avrupa'da büyük bir çatışmanın yaşanacağı ve bu durumun kıta nüfusunun önemli ölçüde azalmasına neden olacağı iddialarında bulundu.
DÜNYANIN YOK OLACAĞI TARİHİ VERDİ
Baba Vanga'nın diğer tahminleri arasında, 2033 yılında kutuplardaki buzulların eriyerek deniz seviyelerinde ciddi bir yükselmeye yol açacağı ve 2170 yılında küresel bir kuraklık yaşanacağı öne sürülüyor. Medyum, 3797 yılında ise Dünya'nın yok olacağı iddiasında bulundu.
BABA VANGA'NIN TAHMİNLERİNİN ZAMAN ÇİZELGESİ
2025: Avrupa'nın iç çatışmalarla harap olması.
2028: İnsanların Venüs'ü bir enerji kaynağı olarak keşfetmeye başlaması bekleniyor.
2033: Kutuplardaki buzullar eriyecek ve bu durum küresel çapta deniz seviyelerinin hızla yükselmesine neden olacak.
2076: Komünizm tüm dünyaya yayılacak.
2130: İnsanların uzaylılarla temas kurması bekleniyor.
2170: Dünyanın büyük bölümünde kuraklık yaşanacak.
3005: Dünya, Mars'tan gelen bir medeniyetle savaşa girecek.
3797: Dünya yaşanmaz hale gelince insanlar burayı boşaltacak.
5079: Kıyamet kopacak.
11 EYLÜL SALDIRILARI
Baba Vanga'nın en çok alıntılanan tahminlerinden biri, 11 Eylül terör saldırısına yönelik öngörüsüdür. 1989 yılında "Korku, korku! Amerikan kardeşlerimiz çelik kuşlar tarafından saldırıya uğradıktan sonra düşecekler. Kurtlar bir çalılıkta uluyacak ve masum kanlar fışkıracak." şeklinde bir kehanette bulunmuştu. "American brothers" ifadesinin İkiz Kuleler'i, "steel birds" ifadesinin ise kaçırılan uçakları temsil ettiği düşünülüyor.
SUİKASTLAR
Baba Vanga, Hindistan Başbakanı Indira Gandi'nin "duman ve ateş" içinde öleceğini öngörmüştü. Gandi, 31 Ekim 1984'te intikam amaçlı olduğu düşünülen bir eylem sonucu iki koruması tarafından vurularak hayatını kaybetti. Baba Vanga, "Elbise onu mahvedecek. Duman ve ateşin içinde turuncu-sarı bir elbise görüyorum." demişti. Gandi'nin ölüm günü aynı renkte bir sari giymesi dikkat çekmişti.
DOĞAL AFETLER
Baba Vanga, 2022 yılında dünyanın çeşitli yerlerinde büyük şehirlerin kuraklık ve su kıtlığı ile karşılaşacağını öngördü. Bu yıl Birleşik Krallık, 1935'ten bu yana en kurak Temmuz ayını yaşadı ve 12 Ağustos'ta kuraklık ilan edildi. Fransa, İtalya ve Portekiz gibi diğer Avrupa ülkeleri de rekor kuraklık ve orman yangınları ile karşı karşıya kaldı. Aynı zamanda Avustralya ve Asya'nın şiddetli sellerden etkileneceğini belirtmişti; Temmuz 2022'de Sidney'e dört günde sekiz aylık yağmur düştü.
SÖYLEDİĞİ TARİHTE ÖLDÜ
Baba Vanga'nın kendi ölümüyle ilgili net bir vizyonu bulunmaktaydı. 1990 yılında yapılan bir röportajda, medyumun Dünya'daki son gününün 11 Ağustos 1996 olacağını öngördüğü belirtilmiştir. Gerçekten de bu tarihte hayatını kaybetti. Baba Vanga, Bulgaristan'ın Sofya kentinde meme kanserinden 84 yaşında hayata veda etti.