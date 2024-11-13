Ayaklarınız Hiç Isınmıyorsa Aman Dikkat! Bu Hastalıklardan Birine Yakalanmış Olabilirsiniz

Ayak üşümesi, bazı insanlar için sadece kış mevsimine özgü bir sorun değil, yıl boyunca devam eden bir durum olabilir. Sürekli üşüyen ayaklar sadece rahatsızlık vermekle kalmaz; aynı zamanda altta yatan bazı sağlık sorunlarının habercisi de olabilir.

AYAK ÜŞÜMESİNİN KRİTİK NEDENLERİ

Dolaşım Sorunları: Ayak üşümesinin en sık rastlanan nedenlerinden biri dolaşım bozukluklarıdır. Kan dolaşımı ayaklara yeterince ulaşmadığında, ayaklar ısı kaybeder ve soğuk hissedilir. Özellikle periferik arter hastalığı gibi dolaşım problemlerine sahip olan kişilerde bu durum daha yaygın görülür. Harvard Health Publishing’e göre, daralan kan damarları kanın uç noktalara akışını zorlaştırarak ayakların soğumasına yol açabilir.