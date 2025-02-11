Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor
Yeni alınan ya da uzun süre giyilmeyen ayakkabılar zamanla dar gelebilir ve rahatsızlık yaratabilir. Ayakkabı esnetmek için çeşitli yöntemler bulunsa da, doğal ve pratik bir çözüm olarak patates kullanımı dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kimyasal malzemeler veya özel genişletici cihazlara ihtiyaç duymadan, yalnızca patatesle ayakkabıları daha konforlu hale getirmek mümkün.
PATATESLE AYAKKABI GENİŞLETME NASIL YAPILIR?
Bu yöntemi uygulamak için öncelikle ayakkabının içine sığabilecek büyüklükte iki adet patates seçmek gerekiyor. Ardından, patatesleri ayakkabının iç kısmına yerleştirip yaklaşık 7-8 saat bekletmek yeterli oluyor.
Sürenin sonunda ayakkabıların daha esnek hale geldiği ve ayağa daha iyi oturduğu gözlemlenebiliyor. Kolayca uygulanabilen bu yöntem, dar gelen ayakkabılara doğal bir çözüm sunuyor.