Avokadonun Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı: Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma

Avokadonun içeriğinde bulunan oleik asit ve linoleik asit, kolesterolün düzenlenmesine yardımcı oluyor. Yapısındaki yağ oranının yüzde 60'ı doymamış yağlardan oluşuyor ve bu da kan basıncını düşürmeye katkı sağlıyor. Özellikle kalp-damar sağlığını korumada önemli bir rol oynayan avokado, kardiyovasküler hastalıkların ve koroner kalp hastalığının riskini azaltabiliyor. Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan araştırmalar, düzenli avokado tüketiminin bu hastalıkların riskini yüzde 16 ila 22 oranında düşürebileceğini gösterdi.