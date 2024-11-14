Avokadonun Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı: Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma
Sağlıklı beslenme programlarında öne çıkan besinlerden biri olan avokado, zengin vitamin ve mineral içeriği ile dikkat çekiyor. Magnezyum, folat ve lif gibi çeşitli besin öğeleri açısından zengin olan bu meyve, günlük olarak tüketildiğinde sağlık üzerinde çok yönlü faydalar sağlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Avokadonun içeriğinde bulunan oleik asit ve linoleik asit, kolesterolün düzenlenmesine yardımcı oluyor. Yapısındaki yağ oranının yüzde 60'ı doymamış yağlardan oluşuyor ve bu da kan basıncını düşürmeye katkı sağlıyor. Özellikle kalp-damar sağlığını korumada önemli bir rol oynayan avokado, kardiyovasküler hastalıkların ve koroner kalp hastalığının riskini azaltabiliyor. Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan araştırmalar, düzenli avokado tüketiminin bu hastalıkların riskini yüzde 16 ila 22 oranında düşürebileceğini gösterdi.
KOLESTEROLÜ DÜZENLER
ABD'li bilim insanlarının çalışmalarına göre, avokado tıkalı atardamarları açabilme özelliğine sahip. Düzenli tüketildiğinde kötü kolesterolü (LDL) azaltarak kalp sağlığına katkı sağlıyor.
GÖRME YETİSİNİ DESTEKLER
Yüksek E vitamini ve lutein içeriği sayesinde avokado, görme sorunlarını önlemeye yardımcı oluyor. Sarı nokta hastalığı riskini azaltan bu özelliği, göz sağlığını korumada etkili.
KEMİK SAĞLIĞI VE OSTEOPOROZ RİSKİNİ AZALTIR
Avokado, K vitamini açısından zengin olması nedeniyle kemik sağlığını destekler. Düzenli tüketimi, yaş ilerledikçe ortaya çıkabilen osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olur.
RUH SAĞLIĞINA KATKI
Depresyon azaltıcı etkisiyle bilinen avokado, potasyum açısından zengin bir kaynaktır. Potasyum eksikliği, yorgunluk gibi sorunlara neden olabileceği için avokado tüketimi vücudun enerji dengesini korumada önem taşır.
SİNDİRİM SAĞLIĞI VE BAĞIŞIKLIK DESTEĞİ
Avokadonun yüksek lif içeriği, kabızlığı önler ve sindirim sistemini destekler. Antimikrobiyal özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren avokado, vücudu enfeksiyonlara karşı korur.
B6 VİTAMİNİ VE BEYİN FONKSİYONLARINA ETKİSİ
Bir avokadonun yarısı, günlük B6 vitamini ihtiyacının yüzde 15’ini karşılayarak bağışıklık fonksiyonunu destekler. Yetersiz B6 alımı, bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etki yapabilir ve çeşitli hastalıkların riskini artırabilir. Ayrıca, beta karoten ve A vitamini içeriği beyin fonksiyonlarını desteklerken, lutein hafızayı geliştirir.
SON ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?
Amerikan Kalp Derneği Dergisi'nde yayınlanan son bir çalışmada, altı ay boyunca her gün bir avokado tüketmenin kilo kontrolü sağladığı gösterildi. Nutrients dergisinde 2019 yılında yayınlanan bir başka çalışma ise günlük avokado tüketiminin, kadınlarda iç organ yağ oranını azaltabileceğini ortaya koydu.