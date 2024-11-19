Asyalılar Neden Bulaşık Makinesi Kullanmazlar? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız

Japonya, gelişmiş teknolojisiyle dünya genelinde tanınsa da bulaşık makinelerine mesafeli bir duruş sergiliyor. Bunun temel sebeplerinden biri, Japonların el temizliğine verdiği büyük önem. Birçok Japon, bulaşıkları elde yıkamanın hijyen açısından daha güvenilir olduğunu düşünüyor ve teknolojinin bu titizliği tam olarak sağlayamayacağını savunuyor.

ENERJİ TÜKETİMİ VE EV BOYUTLARI

Bulaşık makinelerinin yüksek enerji tüketimi de Japonya’da bu cihazlara olan talebi sınırlayan etkenlerden biri. Ayrıca, Japon evlerinin genellikle küçük metrekarelere sahip olması, bulaşık makinesi gibi büyük cihazların mutfaklara sığmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle, bulaşık makineleri daha çok geniş evlere veya gelir düzeyi yüksek ailelere hitap ediyor.