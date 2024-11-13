Astrolojinin Sembollerinden Zodyak Nedir? Zodyak Sembolü Ne Anlama Geliyor?

Zodyak, Güneş’in bir yıl içinde izlediği yol boyunca 12 burca ayrılan 360 derecelik bir kuşaktır. Her burç 30 derecelik bir alana sahip olup belirli bir takımyıldızıyla ilişkilendirilmiştir.

Bu burçlar, aynı zamanda gökyüzündeki 12 takımyıldızının adını taşır ve her biri astrolojik evleri ifade eder. Zodyak sembolü, işte bu 12 burcun birbirine eşit alanlar kapladığı bu kuşağı simgeler.