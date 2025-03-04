Apple'dan Sürpriz Hamle: Yeni Modellerde Artık Böyle Gelecek

GELİŞMİŞ KAMERA VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Apple, MacBook Air’in kamera ve bağlantı özelliklerini de güncelliyor. 12 megapiksel Center Stage destekli kamera ile görüntülü görüşmelerde kullanıcı otomatik olarak odakta kalacak. Üç adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası ve iki harici ekran desteği de yeni modellerin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

PİL ÖMRÜNDE İYİLEŞTİRMELER

Apple, yeni nesil MacBook Air’lerde pil ömrünü daha da artırmayı planlıyor. Tasarım açısından büyük değişiklikler beklenmese de performans artışı ve güç tüketimindeki iyileştirmeler, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

Apple’ın M4 çipli MacBook Air modelleriyle teknoloji dünyasında yeni bir döneme adım atması bekleniyor. Güçlü performans, geniş bellek seçenekleri ve gelişmiş bağlantı özellikleriyle yeni serinin kullanıcıların beklentilerini karşılaması öngörülüyor.