Apple'dan Sürpriz Hamle: Yeni Modellerde Artık Böyle Gelecek
Apple, merakla beklenen yeni MacBook Air modellerinde M4 çipi kullanmaya hazırlanıyor. Teknoloji devi, iPad Pro ve MacBook Pro serilerinde olduğu gibi MacBook Air'de de kendi ürettiği işlemcileri tercih edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Bloomberg analisti Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre, Apple’ın bu hafta içinde M4 çipli MacBook Air modellerini tanıtması bekleniyor. Yeni çip, 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU ile donatılacak ve performans açısından ciddi bir artış sağlayacak. Bu sayede kullanıcılar, yüksek işlem gücü gerektiren görevleri daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilecek.
Apple, geçtiğimiz yıllarda Intel işlemcilerden vazgeçerek kendi geliştirdiği M serisi çiplere geçiş yapmıştı. M serisi, performans, grafik ve enerji verimliliğini tek bir pakette sunarak dikkat çekiyor.
DAHA FAZLA BELLEK SEÇENEĞİ SUNULACAK
Yeni MacBook Air modellerinde 16 GB RAM standart olarak sunulacak ve kullanıcılar isteğe bağlı olarak 32 GB RAM seçeneğini tercih edebilecek. Bu yenilik, özellikle profesyonel kullanıcılar ve yoğun bellek gerektiren uygulamalarla çalışanlar için avantaj sağlayacak.
GELİŞMİŞ KAMERA VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ
Apple, MacBook Air’in kamera ve bağlantı özelliklerini de güncelliyor. 12 megapiksel Center Stage destekli kamera ile görüntülü görüşmelerde kullanıcı otomatik olarak odakta kalacak. Üç adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası ve iki harici ekran desteği de yeni modellerin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.
PİL ÖMRÜNDE İYİLEŞTİRMELER
Apple, yeni nesil MacBook Air’lerde pil ömrünü daha da artırmayı planlıyor. Tasarım açısından büyük değişiklikler beklenmese de performans artışı ve güç tüketimindeki iyileştirmeler, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak.
Apple’ın M4 çipli MacBook Air modelleriyle teknoloji dünyasında yeni bir döneme adım atması bekleniyor. Güçlü performans, geniş bellek seçenekleri ve gelişmiş bağlantı özellikleriyle yeni serinin kullanıcıların beklentilerini karşılaması öngörülüyor.