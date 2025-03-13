Apple Sahibi Olan Herkesi İlgilendiriyor! iPhone, iPad ve Mac Tümüyle Değişecek

Şirket, geçtiğimiz günlerde Siri’ye yönelik yapay zeka yükseltmelerini süresiz olarak ertelemiş ve geliştirmelerde yaşanan aksaklıkları kabul etmişti. Yazılım güncellemesiyle birlikte Apple’ın, son dönemde yavaşlayan satışları canlandırmayı hedeflediği ifade ediliyor.

KULLANICI DENEYİMİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Apple’ın yazılım tasarım ekibi, güncellemeyle birlikte cihazlar arası geçişleri daha akıcı hale getirmeyi amaçlıyor. Ancak işletim sistemlerinin tamamen birleşmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak. Şirket, Mac ve iPad gibi cihazların kendi özgün yazılım deneyimlerini korumasının önemli olduğunu vurguluyor.

Yeni yazılımın, Apple kullanıcıları tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu. Şirketin geçmişte yaptığı bazı tasarım değişiklikleri, kullanıcılar arasında tepkiye yol açmıştı. Özellikle geçtiğimiz yıl Fotoğraflar uygulamasında yapılan güncellemeler, büyük eleştiriler almıştı.

Apple’ın geliştirdiği yeni arayüzün, kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceği ve bu değişikliklerin piyasadaki rekabeti nasıl şekillendireceği önümüzdeki dönemde netleşecek.