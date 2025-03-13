Apple Sahibi Olan Herkesi İlgilendiriyor! iPhone, iPad ve Mac Tümüyle Değişecek
Apple, iPhone, iPad ve Mac için kapsamlı bir yazılım yenilemesine hazırlanıyor. Güncellemeyle birlikte simgeler, menüler, uygulamalar, pencereler ve sistem düğmelerinin tasarımında köklü değişiklikler yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Teknoloji devi Apple, işletim sistemlerini daha tutarlı hale getirmeyi hedefleyen kapsamlı bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Şirket tarihinin en büyük yazılım revizyonlarından biri olarak nitelendirilen değişiklikler, kullanıcı deneyimini dönüştürmeyi amaçlıyor.
Güncellemeyle birlikte iPhone, iPad ve Mac’teki arayüz öğeleri, Vision Pro’nun yazılımını temel alacak şekilde yeniden tasarlanacak. Böylece simgeler, menüler, pencereler ve düğmelerin tasarımı modernize edilecek.
İŞLETİM SİSTEMLERİ YENİLENİYOR
Değişiklikler, kod adı “Luck” olan iOS 19 ve iPadOS 19 ile “Cheer” olarak adlandırılan macOS 16 sürümlerinde uygulanacak. Bu revizyon, Mac için 2020’de yayımlanan Big Sur’dan bu yana en büyük güncelleme olacak. iPhone tarafında ise en son büyük tasarım değişikliği 2013’te iOS 7 ile gerçekleştirilmişti.
Apple yetkilileri, güncellemenin kullanıcıların cihazlarını daha kolay yönetmesini sağlayacağını belirtiyor. Yeni yazılımın, Apple’ın farklı işletim sistemleri arasındaki tutarsızlıkları gidermesi beklenirken, şirketin platformları tamamen birleştirmekten kaçındığı ifade ediliyor.
VISIONOS ETKİSİ HİSSEDİLECEK
Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro için geliştirilen visionOS, yeni yazılım tasarımında önemli bir ilham kaynağı olacak. VisionOS’taki dairesel simgeler, sadeleştirilmiş pencere tasarımı, yarı saydam paneller ve gelişmiş 3D efektler, iOS ve macOS’a uyarlanacak. Ancak Vision Pro’daki el hareketleriyle kontrol gibi bazı yeniliklerin 2D ekrana sahip cihazlara doğrudan uygulanmayacağı belirtiliyor.
HAZİRAN AYINDA TANITILMASI BEKLENİYOR
Apple, bu büyük yazılım değişikliklerini Haziran ayında düzenlenecek Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) tanıtmayı planlıyor. Güncellemelerin, yapay zeka alanındaki çalışmalara yönelik eleştirilerin gölgesinde kalan Apple için yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.
Şirket, geçtiğimiz günlerde Siri’ye yönelik yapay zeka yükseltmelerini süresiz olarak ertelemiş ve geliştirmelerde yaşanan aksaklıkları kabul etmişti. Yazılım güncellemesiyle birlikte Apple’ın, son dönemde yavaşlayan satışları canlandırmayı hedeflediği ifade ediliyor.
KULLANICI DENEYİMİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
Apple’ın yazılım tasarım ekibi, güncellemeyle birlikte cihazlar arası geçişleri daha akıcı hale getirmeyi amaçlıyor. Ancak işletim sistemlerinin tamamen birleşmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak. Şirket, Mac ve iPad gibi cihazların kendi özgün yazılım deneyimlerini korumasının önemli olduğunu vurguluyor.
Yeni yazılımın, Apple kullanıcıları tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu. Şirketin geçmişte yaptığı bazı tasarım değişiklikleri, kullanıcılar arasında tepkiye yol açmıştı. Özellikle geçtiğimiz yıl Fotoğraflar uygulamasında yapılan güncellemeler, büyük eleştiriler almıştı.
Apple’ın geliştirdiği yeni arayüzün, kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceği ve bu değişikliklerin piyasadaki rekabeti nasıl şekillendireceği önümüzdeki dönemde netleşecek.