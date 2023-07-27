Anne babalar dikkat! Çocukların kimlik bilgilerini çalıp para aklıyorlar
Dünyada milyonlarca çocuk kimlik hırsızlarının tehlikesi altında yaşarken, bir siber güvenlik firması ebeveynlerin, dolandırıcılara karşı neler yapabileceğini açıkladı.
2022 yılında sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık bir milyon çocuk, kimlik hırsızlığıyla karşı karşıya kalırken, bir siber güvenlik şirketi Ebeveynlerin çocuk kimliği hırsızlığını önleme konusunda neler yapabileceğini açıkladı.
Dijital çağda kimlik sahtekarlığına maruz kalma ihtimali hem büyükler hem de çocuklar için çok yüksek. Günümüzde sorumlu bir ebeveyn olmak, 20 yıl öncesine göre daha fazla çaba gerektiriyor.
Gençlerin kimlik bilgileri dolandırıcıların ilgisini neden çekiyor?
Çocukların kimlik bilgilerini çalan dolandırıcıların amacı, yetişkinlerin kimlik bilgilerini çalanlardan farklı değil. Para aklama ve dolandırıcılık amacıyla kullanmak için banka hesabı açmak, borçlandırmak için yeni kredi kartı hesapları açmak ve sosyal yardım ya da kredi almak için sahtekarlık yapmak. Kimlik verilerinin bu derece çekici olmasının en büyük nedeni, gençlerin ve çocukların kötü kredi notunun olmamasıdır. Kurbanın kimlik bilgilerinin çalındığından haberdar olması ihtimali de düşüktür, çünkü gençler bir hesapları olsa bile, bunu düzenli kontrol etmezler.
Dolandırıcılık yıllarca tespit edilmeden sürebilir.
Çocuk kimliği hırsızlığı alanında bir diğer yaygın yöntem ise sentetik kimlik dolandırıcılığıdır. Bu, dolandırıcının biraz gerçek biraz uydurma kaynaklardan kişisel verileri bir araya getirmesidir. Böylece temiz bir kredi geçmişiyle birlikte çocuğun tüm önemli verileri kullanılarak yeni bir kimlik oluşturulur.