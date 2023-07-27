Anne babalar dikkat! Çocukların kimlik bilgilerini çalıp para aklıyorlar

Gençlerin kimlik bilgileri dolandırıcıların ilgisini neden çekiyor?

Çocukların kimlik bilgilerini çalan dolandırıcıların amacı, yetişkinlerin kimlik bilgilerini çalanlardan farklı değil. Para aklama ve dolandırıcılık amacıyla kullanmak için banka hesabı açmak, borçlandırmak için yeni kredi kartı hesapları açmak ve sosyal yardım ya da kredi almak için sahtekarlık yapmak. Kimlik verilerinin bu derece çekici olmasının en büyük nedeni, gençlerin ve çocukların kötü kredi notunun olmamasıdır. Kurbanın kimlik bilgilerinin çalındığından haberdar olması ihtimali de düşüktür, çünkü gençler bir hesapları olsa bile, bunu düzenli kontrol etmezler.