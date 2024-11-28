Android Devri Kapanıyor! Kullanıcıları Diken Üstünde
Huawei, teknoloji dünyasında önemli bir adım atarak yeni akıllı telefon modellerini tanıttı. Mate 70 serisi ve Mate X6, şirketin gelecek vizyonunu şekillendiren cihazlar olarak resmen duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Huawei’nin tanıttığı yeni modeller, Huawei’nin artık Android ekosisteminden tamamen bağımsız bir işletim sistemi olan HarmonyOS Next ile çalışan cihazlar üreteceğinin habercisi oldu.
ANDROİD DÖNEMİ SONA ERİYOR
Yeni duyurulan HarmonyOS Next, Huawei için adeta bir dönüm noktası. Mate 70 ve Mate X6 modelleri, bu yeni işletim sistemine uygun şekilde tasarlandı. Gelecek bir güncelleme ile bu cihazlar, Android’den tamamen ayrılacak. Böylece Huawei, kullanıcılarını iOS ve Android dışında farklı bir işletim sistemi deneyimiyle tanıştırmayı hedefliyor.
ANDROİD UYGULAMA DESTEĞİ KALDIRILIYOR
HarmonyOS Next, Huawei cihazları için radikal bir değişimi beraberinde getiriyor. Önceki HarmonyOS sürümlerinde Android uygulamaları sorunsuz çalışabiliyordu. Ancak yeni işletim sistemi, Android uygulamalarını desteklemeyecek. Bunun yerine, geliştiricilerin HarmonyOS Next’e özel uygulamalar geliştirmesi gerekecek.
HARMONYOS NEXT HENÜZ YOLUN BAŞINDA
Şu anda erken geliştirme aşamasında olan HarmonyOS Next, sınırlı sayıda cihazda kullanılabilir durumda. İşletim sistemi şu an için yaklaşık 10 bin uygulamaya ev sahipliği yapıyor. Ancak Huawei, 2025 yılı itibarıyla bu sayıyı 100 bin uygulamaya çıkarmayı hedefliyor. Şirket, tüm yeni telefonlarını HarmonyOS Next ile piyasaya sürmeyi planlıyor.
HALA SORU İŞARETİ
HarmonyOS Next’in başarısı, uygulama ekosisteminin ne kadar hızlı genişleyebileceğine bağlı olacak. Geliştiriciler için bu yeni işletim sistemi, yenilikçi bir fırsat sunsa da uygulama uyumluluğu ve kullanıcı deneyimi açısından hâlâ soru işaretleri barındırıyor.