Android Devri Kapanıyor! Kullanıcıları Diken Üstünde

HARMONYOS NEXT HENÜZ YOLUN BAŞINDA

Şu anda erken geliştirme aşamasında olan HarmonyOS Next, sınırlı sayıda cihazda kullanılabilir durumda. İşletim sistemi şu an için yaklaşık 10 bin uygulamaya ev sahipliği yapıyor. Ancak Huawei, 2025 yılı itibarıyla bu sayıyı 100 bin uygulamaya çıkarmayı hedefliyor. Şirket, tüm yeni telefonlarını HarmonyOS Next ile piyasaya sürmeyi planlıyor.

HALA SORU İŞARETİ

HarmonyOS Next’in başarısı, uygulama ekosisteminin ne kadar hızlı genişleyebileceğine bağlı olacak. Geliştiriciler için bu yeni işletim sistemi, yenilikçi bir fırsat sunsa da uygulama uyumluluğu ve kullanıcı deneyimi açısından hâlâ soru işaretleri barındırıyor.