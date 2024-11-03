Android 16'nın Çıkış Tarihi Belli Oldu
Android kullanıcılarının merakla beklediği yeni büyük güncelleme, Android 16'nın çıkış tarihi belli oldu. Google, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için birçok yeni özellik ve geliştirme sunmayı hedefliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Android 15, 15 Ekim'de Google Pixel cihazlarıyla kullanıma girmiş olsa da, birçok marka henüz bu sürümü tüm kullanıcılarına ulaştıramadı. Güncelleme sürecindeki belirsizlik sürerken, Google, Android 16 için planlarını erkenden netleştirdi.
Şirket, ekosistemlerindeki cihazların lansman takvimine daha uygun hale gelmek amacıyla, büyük sürümü bu kez 3. çeyrek yerine 2. çeyrekte sunmayı planladıklarını açıkladı.