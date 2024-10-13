Android 15 Güncellemesi İçin Son 48 Saat: Sadece Bu Modellerde Geçerli Olacak
Google, Android 15'in son sürümünü geliştiricilerin kullanımına sundu ve yeni özelliklerle birlikte Pixel cihazlarına 15 Ekim'de geleceğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Google’ın yeni mobil işletim sistemi, daha yüksek güvenlik, uydu bağlantı desteği ve üretkenlik artışları gibi yenilikler sunarken, performans iyileştirmeleri de vaat ediyor. "Vanilla Ice Cream" kod adıyla bilinen Android 15, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor.
NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Android 15'in ilk geliştirici önizlemesi Şubat 2024’te paylaşılmıştı. 3 Eylül 2024'te kaynak kodu yayınlanan Android 15, 15 Ekim 2024'te Pixel telefonlara resmi olarak sunulacak.
YENİ SÜRÜMÜN ÖZELLİKLERİ
Yeni sürüm, tasarım anlamında büyük değişiklikler getirmese de birçok kullanıcıyı memnun edecek özelliklerle geliyor. İşte Android 15'in en dikkat çekici özellikleri:
1. Uydu Bağlantı Desteği
Android 15, uydu bağlantısı sayesinde, hücresel sinyalin olmadığı durumlarda bile kısa mesaj gönderimini mümkün kılacak. Bu özellikle birlikte, kullanıcılar açık bir gökyüzüne sahip oldukları sürece bağlantı sağlayabilecekler. Ancak bu özelliğin kullanılabilmesi için özel bir çip ve operatör desteği gerekebilir.
2. Hırsızlık Tespit Kilidi
Yeni hırsızlık tespit kilidi, birisinin telefonunuzu kapmaya çalıştığını algıladığında cihazı otomatik olarak kilitleyerek verilerinizin güvenliğini sağlar. Ayrıca, cihazın tekrar kurulumu için Google hesabınıza erişim gerekeceğinden, hırsızların telefonu kullanması da zorlaşacak.
3. Özel Alan
Android 15, hassas uygulamalarınızı ve verilerinizi daha güvenli bir alanda saklamanıza olanak tanıyan "özel alan" özelliği sunuyor. Bu alan, ek bir güvenlik katmanı sağlamak için ayrı bir şifreyle korunabiliyor.
4. Uygulama Çifti Kısayolu
Yeni uygulama çifti özelliği, bölünmüş ekran modunda sıkça kullandığınız uygulamaların kısayollarını oluşturmanıza imkan tanıyor. Bu özellik, örneğin YouTube ve Notlar uygulamalarını aynı anda kullanmayı sevenler için zaman kazandırıcı bir yenilik.
5. Uygulama Arşivleme
Google Play Store'daki uygulamaları arşivleyerek depolama alanı kazanma özelliği Android 15 ile daha da genişliyor. Yeni sürüm, Play Store dışından yüklenen uygulamaların da arşivlenmesine olanak tanıyacak.
6. Kısmi Ekran Kaydı
Kısmi ekran kaydı, yalnızca belirli bir uygulamanın ekranını kaydetmenize veya paylaşmanıza imkan tanıyarak, gizliliği artırıyor. Böylece, diğer kişilerin ekranınızdaki istemediğiniz bilgilere erişmesini engelleyebilirsiniz.
7. Bildirim Soğuma Süresi
Henüz doğrulanmamış olsa da, Android 15'te aynı uygulamadan sık sık gelen bildirimlerin rahatsız edici olmasını önlemek için bildirimlerin sesini azaltan bir "bildirim soğuma süresi" özelliği de olabilir.
ANDROİD 15 GÜNCELLEMESİ ALACAK CİHAZLAR BELLİ OLDU
Google, Android 15'in 15 Ekim’de Pixel telefonlar için sunulacağını doğruladı. Diğer Android cihaz üreticilerinin ise bu güncellemeyi kademeli olarak cihazlarına getirmesi bekleniyor.
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