Adeta Şifa Deposu, Birlikte Tüketildiğinde O Derdi Söküp Atıyor! Bardağa Bir İki Tutam Eklemek Yeter
Ülkemizde birçok şehirde yetişen cevizin sağlığa birçok faydası vardır fakat ceviz, su ile tüketildiğinde faydası ikiye katlanıyor. İşte ceviz su karışımının faydaları…
Kaynak: Haber Merkezi
Ceviz, ülkemizin birçok bölgesinde yetişen ve sağlıklı bir şekilde tüketilen besinlerden biridir. Özellikle öğünler arasında sıkça yer bulan ceviz, kilo verme sürecine de katkıda bulunuyor.
ÖDEM VE YAĞLARI ATMA ÖZELLİĞİ
Cevizi su ile tükettiğinizde, vücuttaki ödemin ve fazla yağların atılmasına yardımcı olur. Bunun için, birkaç ceviz kabuğundan çıkarılıp bir bardak suya konularak bir gece bekletilmesi yeterlidir.
Elde edilen cevizli suya birkaç damla limon sıkarak hem vitamin değerini artırabilir hem de sağlıklı bir içecek elde edebilirsiniz. Ceviz suyu, cevizin kabukları veya iç kısımları kaynatılarak yapılan bir içecek olup sağlık açısından birçok fayda sunar.
CEVİZ SUYUNUN FAYDALARI
Ceviz suyunun bilmeniz gereken başlıca faydaları şu şekilde:
Kan Şekerini Dengeleme: Diyabet hastalarına iyi gelebilir.
Bağışıklık Sistemi Destekleme: C vitaminine benzer besin maddeleri içerir ve düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir.
Sindirim Sağlığı: Lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.
Cilt Sağlığı: Antioksidanlar sayesinde cilt sağlığını destekler ve yaşlanma belirtilerini azaltabilir.
Kalp Sağlığı: Omega-3 yağ asitleri sayesinde iyi huylu kolesterol (HDL) seviyelerini artırabilir.
Tiroid Desteği: Haftada iki kez ceviz suyu tüketilmesi, tiroid hormonunun dengelenmesine yardımcı olabilir.
CEVİZ SUYU NASIL HAZIRLANIR?
Ceviz suyu evde kolayca hazırlanabilir. Yapmanız gereken, bir su bardağı ılık suya bir bütün cevizi koyarak sabaha kadar bekletmektir. Elde edilen ceviz suyunu sabah kahvaltısından önce aç karnına küçük yudumlarla içebilir, ardından kalan cevizleri tüketebilirsiniz. Yaklaşık yarım saat sonra kahvaltınızı yapabilirsiniz.
Ceviz suyu, sindirim, kalp ve cilt sağlığına katkı sağlarken, bağışıklık sistemine de destek olur.