Adeta Şifa Deposu, Birlikte Tüketildiğinde O Derdi Söküp Atıyor! Bardağa Bir İki Tutam Eklemek Yeter

Ceviz, ülkemizin birçok bölgesinde yetişen ve sağlıklı bir şekilde tüketilen besinlerden biridir. Özellikle öğünler arasında sıkça yer bulan ceviz, kilo verme sürecine de katkıda bulunuyor.

ÖDEM VE YAĞLARI ATMA ÖZELLİĞİ

Cevizi su ile tükettiğinizde, vücuttaki ödemin ve fazla yağların atılmasına yardımcı olur. Bunun için, birkaç ceviz kabuğundan çıkarılıp bir bardak suya konularak bir gece bekletilmesi yeterlidir.

Elde edilen cevizli suya birkaç damla limon sıkarak hem vitamin değerini artırabilir hem de sağlıklı bir içecek elde edebilirsiniz. Ceviz suyu, cevizin kabukları veya iç kısımları kaynatılarak yapılan bir içecek olup sağlık açısından birçok fayda sunar.