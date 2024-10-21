5 Bin Yıllık Mezardan Tarih Fışkırdı: Yeşim Taşı Ejderha Ağızları Açık Bıraktı

ŞİMDİYE KADAR KEŞFEDİLENLERDEN EN BÜYÜĞÜ

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Chifeng şehrinde bulunan bu mezar, 5000 ila 5100 yıl öncesine tarihleniyor ve Hongshan kültürünün bu bölgede geliştiği bir döneme ait. Bu Neolitik kültür, ekin yetiştirip büyük binalar inşa eden, karmaşık sanat eserleri yaratan topluluklardan oluşmaktaydı. Xinhua'ya göre, yeni bulunan eser, Hongshan kültürü tarafından yapılmış yeşim taşından bir ejderhanın şimdiye kadar keşfedilen en büyük örneği olma özelliği taşıyor.

Kudüs İbrani Üniversitesi'nde Doğu Asya Çalışmaları profesörü olan Gideon Shelach-Lavi, keşfin "çok güzel olmasına rağmen o kadar da eşsiz olmadığını" belirtti. Shelach-Lavi, geçmişte Chifeng'de yapılan kazılara katılmış ancak bu yeni keşifte yer almamıştı.