5 Bin Yıllık Mezardan Tarih Fışkırdı: Yeşim Taşı Ejderha Ağızları Açık Bıraktı
Arkeologlar, Neolitik Hongshan kültürü dönemine ait, kayıtlara geçmiş en büyük yeşim taşı "ejderha" figürünü ortaya çıkardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Resmi devlet haber ajansı Xinhua'nın bildirdiğine göre, 15.8'e 9.5 santimetre boyutlarındaki eser, kare bir sunak ile çevrili dairesel bir mezarın içinde bulundu. Mezarda, insan kalıntılarının yanı sıra fincan, leğen ve üçayak şeklindeki çömlekler gibi birçok çanak çömlek de keşfedildi.
ŞİMDİYE KADAR KEŞFEDİLENLERDEN EN BÜYÜĞÜ
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Chifeng şehrinde bulunan bu mezar, 5000 ila 5100 yıl öncesine tarihleniyor ve Hongshan kültürünün bu bölgede geliştiği bir döneme ait. Bu Neolitik kültür, ekin yetiştirip büyük binalar inşa eden, karmaşık sanat eserleri yaratan topluluklardan oluşmaktaydı. Xinhua'ya göre, yeni bulunan eser, Hongshan kültürü tarafından yapılmış yeşim taşından bir ejderhanın şimdiye kadar keşfedilen en büyük örneği olma özelliği taşıyor.
Kudüs İbrani Üniversitesi'nde Doğu Asya Çalışmaları profesörü olan Gideon Shelach-Lavi, keşfin "çok güzel olmasına rağmen o kadar da eşsiz olmadığını" belirtti. Shelach-Lavi, geçmişte Chifeng'de yapılan kazılara katılmış ancak bu yeni keşifte yer almamıştı.
Shelach-Lavi, daha önce Hongshan kültürü mezarlarında benzer büyüklükte yeşim ejderha eserlerinin bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, araştırmacıların yeni bulunan yeşim ejderhanın veya daha önce keşfedilenlerin gerçekten ejderhaları temsil edip etmediği konusunda kesin bir bilgiye sahip olmadıklarını vurgulayarak, "Neolitik dönemde ejderhaların ne anlama geldiğini bilmiyoruz, bu nedenle onlara 'ejderha' demek anakronistik olur" dedi.
Eserlerin ve insan kalıntılarının bulunduğu yerin bir mezardan çok daha fazlasını içerdiğine dikkat çeken Shelach-Lavi, "Bu yapı, belirli kişilerin mezarlarını içeren ritüelistik bir alan," şeklinde konuştu. Benzer yapılar, Niuheliang bölgesinde daha önce yapılan kazılarda da ortaya çıkmıştı.