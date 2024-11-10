45 Yıllık Doktor Üstüne Basa Basa Önerdi! Aktarlarda Bol Ama Değerini Bilen Yok: Beyni Zehir Gibi Çalıştırıyor

FELÇ VE ALZHEİMER HASTALIĞINA DÜŞMAN

Almanya’da fareler üzerinde yapılan deneylerde, bu maddenin ileride felç ve Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek ilaçların geliştirilmesi için potansiyel taşıdığı ifade ediliyor. Ancak, bilim insanları, insanlarda benzer sonuçların elde edilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.