45 Yıllık Doktor Üstüne Basa Basa Önerdi! Aktarlarda Bol Ama Değerini Bilen Yok: Beyni Zehir Gibi Çalıştırıyor
Ünlü hekim İbn-i Sina, zihinsel sağlığı korumak ve beyin fonksiyonlarını artırmak için baharat tüketiminin önemine işaret etmişti. Bilimsel bulgular da baharatların gücünü kanıtladı. İşte detaylar...
Kaynak: BBC
Japonya ve ABD’deki bilim insanları köri, kimyon ve safran gibi baharatların beyin aktivitelerini desteklediğini ortaya koydu. Eğer beyin fonksiyonlarınızı güçlendirmeyi ihmal ederseniz, unutkanlık kaçınılmaz hale gelebilir. Genç yaşlarda bu durum ciddi bir sorun yaratmasa da, ilerleyen yaşlarda unutkanlık yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu yüzden, yaşlılıkta olası sorunlardan korunmak için zihinsel sağlığı destekleyecek besinlere yönelmek önemli.
GÜÇLÜ BEYİN İÇİN SADECE 1 KAŞIK YETİYOR
Zerdeçal, zihinsel sağlığı destekleyen en faydalı baharatlar arasında öne çıkıyor. Özellikle unutkanlıkla mücadelede etkili olan bu baharat, Türkiye’de de yaygın olarak tüketiliyor.
Güneydoğu Asya mutfağında önemli bir yeri olan körinin temel bileşenlerinden zerdeçal, beyin sağlığına faydalı özellikler taşıyor.
SİNİR HÜCLERİNİN BÜYÜMESİNİ DESTEKLİYOR
"Kök Hücre Araştırma ve Terapisi" dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, hintsafranı olarak da bilinen zerdeçalda bulunan bir madde, sinir hücrelerinin büyümesini destekleyerek beynin iyileşme sürecine katkı sağlıyor.
FELÇ VE ALZHEİMER HASTALIĞINA DÜŞMAN
Almanya’da fareler üzerinde yapılan deneylerde, bu maddenin ileride felç ve Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek ilaçların geliştirilmesi için potansiyel taşıdığı ifade ediliyor. Ancak, bilim insanları, insanlarda benzer sonuçların elde edilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.
BİLİMSEL ARAŞTIRMAYLA KANITLANDI
Almanya’daki Jülich Sinirbilimi ve Tıp Enstitüsü araştırmacıları, zerdeçalın içinde bulunan aromatik turmeron bileşenini incelediler. Farelere bu madde enjekte edildiğinde, beyin taramalarında sinir hücrelerinin büyümesiyle bağlantılı bölgelerin daha aktif hale geldiği gözlemlendi.
Araştırmacılar, aromatik turmeronun beyin hücrelerinin çoğalmasını desteklediğini ve beyin sağlığına olumlu etkiler sunduğunu vurguluyor.