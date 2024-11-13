35 Yaşında Kendini Gösteriyor, Ölümün Kapısını Aralıyor! Bu 3 Detaya Aman Dikkat!
Prof. Dr. Mehtap Kaçar, yaşlanmayla birlikte vücutta önemli değişimlerin yaşandığını ve ilk olarak iskelet kaslarının güç kaybettiğini belirterek, yaşa bağlı kas kaybı olan sarkopeniye dikkat çekti.
Kaynak: DHA
Mehtap Kaçar, sarkopeninin 35 yaşlarında başlayıp düzenli olarak kas egzersizi yapmayan kişileri etkilediğini belirtti. İnsan vücudunun her 10 yılda 2-3 kilogram arasında kas kaybettiğini belirten uzman isim, özellikle 60 yaşından sonra sıklıkla görüldüğünü söyledi. Kaçar, sarkopeninin 80 yaşın üstündeki insanların yüzde 50'sini etkilediği açıklamasında bulundu.
HAREKETSİZLİK VE AZ PROTEİN TÜKETİMİ ETKİLİYOR
Sarkopeninin ana nedenleri arasında hareketsiz yaşam tarzı, düzenli egzersiz eksikliği, hormonal değişimler ve yetersiz protein tüketimi bulunuyor. Kaçar, özellikle bacak kaslarının güçsüzleşmesinin düşme riskini artırdığını, yutma kaslarındaki zayıflamanın ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor.
BU 3 ÖNEMLİ UNSURA DİKKAT
Kaçar, fizik tedavinin yutma ve solunum kaslarını güçlendirme konusunda önemli bir katkı sağladığını ve aile üyelerinin yaşlı yakınlarına bu konuda destek olabileceğini belirtiyor. Kas kaybını önlemek adına düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve yeterli protein alımının önemine işaret eden Kaçar, bu alışkanlıkların kas kütlesinin korunmasına destek olduğunu ifade ediyor.