35 Yaşında Kendini Gösteriyor, Ölümün Kapısını Aralıyor! Bu 3 Detaya Aman Dikkat!

BU 3 ÖNEMLİ UNSURA DİKKAT

Kaçar, fizik tedavinin yutma ve solunum kaslarını güçlendirme konusunda önemli bir katkı sağladığını ve aile üyelerinin yaşlı yakınlarına bu konuda destek olabileceğini belirtiyor. Kas kaybını önlemek adına düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve yeterli protein alımının önemine işaret eden Kaçar, bu alışkanlıkların kas kütlesinin korunmasına destek olduğunu ifade ediyor.