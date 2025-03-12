2025 Yaz Saati Uygulaması Ne Zaman Başlayacak? Türkiye'de Saatler İleri Alınacak mı?
Mart ayının gelmesiyle birlikte yaz saati uygulamasına dair araştırmalar hız kazandı. Avrupa ülkelerinde saatlerin ne zaman ileri alınacağı belli olurken, Türkiye’de durumun nasıl olacağı merak konusu oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kış aylarında günlerin kısalmasıyla birlikte birçok ülkede gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatler geri alınırken, ilkbaharla birlikte yeniden ileri alınıyor. Avrupa ülkelerinde yaz saati uygulaması kapsamında saatler, mart ayının son pazar günü bir saat ileri alınıyor.
Ancak Türkiye’de 2016 yılında alınan karar doğrultusunda yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildi.
TÜRKİYE’DE SAATLER İLERİ ALINACAK MI?
Birçok Avrupa ülkesinde 30 Mart’ı 31 Mart’a bağlayan gece saatler 02.00’de bir saat ileri alınacak. Ancak Türkiye’de yaz saati uygulaması kalıcı olarak sürdüğü için saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.
8 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yaz saati uygulaması Türkiye’de kalıcı hale getirilmişti. Bu kapsamda, 2025 yılında da saatler ileri alınmayacak.