2025 Yaz Saati Uygulaması Ne Zaman Başlayacak? Türkiye'de Saatler İleri Alınacak mı?

Ancak Türkiye’de 2016 yılında alınan karar doğrultusunda yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildi.

TÜRKİYE’DE SAATLER İLERİ ALINACAK MI?

Birçok Avrupa ülkesinde 30 Mart’ı 31 Mart’a bağlayan gece saatler 02.00’de bir saat ileri alınacak. Ancak Türkiye’de yaz saati uygulaması kalıcı olarak sürdüğü için saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.