2 Tutam Tarçın ile Bulaşık Makinesindeki O Sorunu Kökten Çözün
Hemen hemen herkesin evinde bulunan bulaşık makinesinde biriken kötü kokuyu anında yok eden basit yöntem ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bulaşık makinelerinde zamanla oluşan kötü kokular, basit bir yöntemle tarihe karışıyor. Sadece iki dal tarçın kullanarak, makinenizi temiz ve mis gibi kokan bir hale getirebilirsiniz.
YÖNTEMİ ÇOK BASİT
Bulaşık makinelerinde kötü koku oluşumunun en yaygın sebepleri, filtrelerde ve köşelerde biriken yemek artıkları ile düzenli temizlik yapılmaması sonucu borularda biriken yağ kalıntılarıdır. Bu durum, hem makinenizin performansını olumsuz etkiler hem de bulaşıklarınızın temizliğinden ödün verir.
TARÇIN İLE DOĞAL ÇÖZÜM
Kötü kokulardan kurtulmak için kimyasal temizleyicilere başvurmanıza gerek yok. Doğal bir yöntem olan tarçın, hem ekonomik hem de etkili bir çözüm sunar.
Bulaşık makinenizin çatal-kaşık bölümüne iki dal tarçın koyun.
Makinenizi her zamanki gibi çalıştırın.
Tarçın, antibakteriyel özellikleri sayesinde kötü kokuları yok ederken, makinenize hoş bir koku bırakır. Ayrıca kimyasal ürünlere gerek kalmadan hijyen sağlar.
ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİYLE BİLİNİYOR
Tarçın, doğal ferahlatıcı etkisi ve antibakteriyel özellikleriyle bilinir. Bu özellikleri sayesinde bulaşık makinesinin iç yüzeyinde biriken bakterilerle savaşarak hijyen sağlar. Aynı zamanda, kimyasal temizleyicilere göre daha sağlıklı ve çevre dostu bir alternatiftir.