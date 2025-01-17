2 Tutam Tarçın ile Bulaşık Makinesindeki O Sorunu Kökten Çözün

TARÇIN İLE DOĞAL ÇÖZÜM

Kötü kokulardan kurtulmak için kimyasal temizleyicilere başvurmanıza gerek yok. Doğal bir yöntem olan tarçın, hem ekonomik hem de etkili bir çözüm sunar.

Bulaşık makinenizin çatal-kaşık bölümüne iki dal tarçın koyun.

Makinenizi her zamanki gibi çalıştırın.

Tarçın, antibakteriyel özellikleri sayesinde kötü kokuları yok ederken, makinenize hoş bir koku bırakır. Ayrıca kimyasal ürünlere gerek kalmadan hijyen sağlar.