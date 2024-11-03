10 Kasım 2024 Resmi Tatil mi? 10 Kasım Hangi Gün?

10 Kasım, Atatürk’ü anmak ve onun eşsiz mirasını yaşatmak amacıyla Türkiye genelinde bir yas günü olarak kabul edilmiştir. Bu tarih, Atatürk’ün Türk milletine bıraktığı bağımsızlık, çağdaşlaşma ve birlik değerlerinin hatırlandığı, onun hedeflerine olan bağlılığımızı yeniden vurguladığımız bir gündür. Atatürk'ün özgür ve modern bir ülke için gösterdiği çabaları anarken, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha hatırlatır.