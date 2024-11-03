10 Kasım 2024 Resmi Tatil mi? 10 Kasım Hangi Gün?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her yıl olduğu gibi 10 Kasım’da derin bir saygıyla anılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Atatürk’ün aramızdan ayrıldığı an olan 09:05'te tüm Türkiye’de hayat bir kez daha duracak ve sirenler eşliğinde saygı duruşuna geçilecek. Bu özel gün resmi tatil değil, bir yas günü olarak kabul edilir. Dolayısıyla 10 Kasım’da çalışma düzeni aynen devam eder.
10 Kasım, Atatürk’ü anmak ve onun eşsiz mirasını yaşatmak amacıyla Türkiye genelinde bir yas günü olarak kabul edilmiştir. Bu tarih, Atatürk’ün Türk milletine bıraktığı bağımsızlık, çağdaşlaşma ve birlik değerlerinin hatırlandığı, onun hedeflerine olan bağlılığımızı yeniden vurguladığımız bir gündür. Atatürk'ün özgür ve modern bir ülke için gösterdiği çabaları anarken, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha hatırlatır.
10 KASIM 2024 RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım, resmi tatil kapsamında değildir. Ancak ulusal yas günü olarak kabul edilir. Bu anlamlı günde Türkiye genelinde saygı duruşları ve anma törenleri düzenlenir, okullarda ve çeşitli kurumlarda Atatürk’ün hayatı ve devrimleri anlatılır. Özellikle eğitim kurumlarında, Atatürk’ün yaşamı ve fikirleri üzerine etkinlikler yapılarak onun mirasına olan bağlılık nesilden nesile aktarılır.