Tatile gitmek isteyenler dikkat: Sadece kimlik kartı ile seyahat edilebilen ülkeler
Seyahat etmek isteyenlerin en büyük sorunu vize ve pasaport olurken, sadece çipli kimlik kartı ile seyahat edilebilecek ülkeler açıklandı.
Yıl bitmeden yurt dışı seyahati yapmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartı ile giriş yapılan ülkeleri araştırıyor. Enuygun.com, yurt dışında sonbahar-kış tatili yapmak isteyenler için pasaport ve vize gerekliliği olmadan, sadece çipli kimlik kartı ile gidilebilecek yurt dışı rotalarını derledi.
Vize ve pasaport gerekliliği olmadan ziyaret edebilecek ülkeler arasında Gürcistan, Moldova, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bulunuyor.
Gürcistan
Gürcistan hem kara yolu hem de hava yolu ile ziyaret edilebilen, doğası kadar mimarisiyle de dikkat çeken bir ülke. İstanbul’dan uçakla bir saat içinde Karadeniz kıyısındaki Batum’da ya da başkent Tiflis’te olunabiliyor. Ülkeye otobüs seçeneğini değerlendirerek ve manzaranın keyfini çıkararak yolculuk yapmak da mümkün oluyor.
Seyahat için Batum’u tercih edenler için şehirde gezilecek pek çok nokta bulunuyor. Batum gezilecek yerler listesinde iki aşığın hikayesini anlatan modern Ali ve Nino heykelleri, sahil hattındaki 7 kilometrelik Batum Bulvarı, panoramik dönme dolap, yeşilin tonlarıyla büyüleyen Batum Botanik Bahçesi'nin yer alması gerekiyor. Yılbaşından önce yurt dışı seyahatine çıkmak isteyenler için Batum uçak bileti fiyatları 1790 TL’den başlıyor.
Tiflis’te mutlaka görülmesi gereken yerler arasında Eski Tiflis ve 4. yüzyıla tarihlenen kalesiyle meşhur Kala bölgesi var. Sameba Katedrali, Rike Park, Özgürlük Meydanı ve Barış Köprüsü de diğer öneriler arasında yer alıyor. Sadece kimlik kartıyla gidilebilecek yurt dışı rotalarından Gürcistan’ı seçenler ülkedeyken haçapuri ile Gürcü mantısı hinkaliyi de tadabiliyor.
Moldova Çipli kimlik kartıyla 90 güne kadar kalınabilecek Moldova’nın en popüler şehri Kişinev. Direkt uçuşlarla gidilebilecek Kişinev’de gezilecek yerlerin başında Moldova Ulusal Tarih Müzesi geliyor. 14. yüzyılda yaşamış Moldova Prensi Stephen The Great anısına yapılan heykelle bütünleşen Great Central Park, iki meydanı birleştiren uzun bulvar Stefan Cel Mare Bulvarı, Zafer Takı, Katedral Parkı ve Nativity Katedrali ise keşfedilmesi gereken diğer yerler arasında yer alıyor.
Moldova’ya seyahat ederseniz tatmanız gereken lezzetler arasındaysa polenta, lezzetli tavuk yemeği racitura ve erişte çorbası zama bulunuyor. Moldova’ya uçak biletleri yılbaşına dek dönem için 2130 TL’den başlıyor.
Azerbaycan Çipli kimlik kartı ile ziyaret edilebilen ülkelerden Azerbaycan’da da vizesiz 90 güne kadar kalınabiliyor. Azerbaycan’ın en çok ziyaret edilen şehirleri Bakü ve Gence, ülke mutfağının lezzetli yemeklerinin sunulduğu restoranlarıyla, keyif veren parkları ve meydanlarıyla, müze, tiyatro salonu ve konser alanlarıyla öne çıkıyor.
Başkent Bakü’nün eski yerleşimi "İçeri Şehir" UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Burada Şirvanşahlar Sarayı, Multan Kervansarayı ve Muhammed Camii gibi cazibe merkezleri ziyaret edilebiliyor. Öte yandan Hazar Denizi boyunca gökdelenlerin oluşturduğu siluet de seyredilebiliyor. Pek çok hava limanından direkt uçuşlarla Bakü’ye ulaşılabiliyor. Bakü uçak bileti alarak keyifli bir tatil için ilk adımı atılabiliyor. Yılbaşına dek olan dönem için Bakü uçak bileti fiyatları 2950 TL’den başlıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 30 güne kadar ziyaretlerinde çipli kimlik kartlarıyla giriş yapabildiği Kuzey Kıbrıs, yıl bitmeden keyif dolu bir tatil yapabilmek için ideal bir rota oluyor. Turizm ülkesi Kuzey Kıbrıs, sosyal hayatı, tarihi, kültürü ve yemekleriyle ziyaretçilerinin beğenisini kazanıyor.
Hafta sonu tatillerinde olduğu kadar uzun süreli tatiller için de eşsiz bir rota olan Kıbrıs’ta tarihi bölge Bellapais’in yanı sıra Girne Kalesi ve Selimiye Camii görülebilir. Tatilciler, ülkedeki bir diğer popüler şehir Gazimağusa’da ise Karpaz Yarımadası’nın ucuna yolculuk yapabiliyor, Dipkarpaz’da günbatımının güzelliğine tanık olabiliyor. Yıl bitmeden Kıbrıs’a gitmek isteyenler için uçak bileti fiyatları 900 TL’den başlıyor.
Kaynak: Eneuygun