Sadece kimlikle seyahat edebilirsiniz: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler

O ülkelere kimlikle seyahat edebilirsiniz. Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler listesi güncellendi. İşte Türk vatandaşlarının vizesiz yalnızca pasaportla, kapıda vize uygulaması ve kimlikle gidebileceği ülkeler listesi...

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Sadece kimlikle seyahat edebilirsiniz: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kimlikle seyahat edilebilecek ülkeler listesi güncellendi. Peki Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkeler hangileri?

İşte Türk vatandaşlarının kapıda vize veya vizesiz gidebildiği ülkeler…

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Sadece kimlikle seyahat edebilirsiniz: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler - Resim: 2

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

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Sadece kimlikle seyahat edebilirsiniz: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler - Resim: 3

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

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Sadece kimlikle seyahat edebilirsiniz: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler - Resim: 4

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

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