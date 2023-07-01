Sadece kimlikle seyahat edebilirsiniz: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler
O ülkelere kimlikle seyahat edebilirsiniz. Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler listesi güncellendi. İşte Türk vatandaşlarının vizesiz yalnızca pasaportla, kapıda vize uygulaması ve kimlikle gidebileceği ülkeler listesi...
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kimlikle seyahat edilebilecek ülkeler listesi güncellendi. Peki Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkeler hangileri?
İşte Türk vatandaşlarının kapıda vize veya vizesiz gidebildiği ülkeler…
AZERBAYCAN
90 gün vizesiz
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz
GÜRCİSTAN
90 gün vizesiz
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.