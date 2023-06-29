O ülkelerle henüz kriz yok: İşte Türkiye'den vize istemeyen Amerika ülkeleri
Son yıllarda iktidarın baskılarının ve ekonomik krizin artması nedeniyle ilticalar artarken Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'den gidecek ziyaretçilere vize vermemek için türlü yollar deniyor. Ancak hala Türkiye'den vize istemeyen ülkeler bulunuyor. İşte vizesiz gidilebilecek Amerika ülkeleri...
Bordo pasaport olarak da anılan umuma mahsus pasaport sahipleri Arjantin'e yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaf tutuluyor.
Yaklaşık 408 bin nüfusu olan Bahamalar'a seyahat eden umuma mahsus pasaport sahipleri vizeden muaf.
400 bin nüfuslu Karayip ülkesi Belize'ye giden umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süreyle vizeden muaf.
Güney Amerika'nın yoksul ülkelerinden Bolivya'ya seyahat etmek isteyen umuma mahsus pasaport sahiplerinden de 90 gün için vize istenmiyor.