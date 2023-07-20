Forbes hazırladı: İşte Türkiye'nin en yaşanılabilir 10 kenti
ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes’in Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesinde, İstanbul ve Ankara ilk iki sırada yer aldı.
ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes’in en yaşanabilir şehirleri listesi yayınlandı.
94 başlıkta hazırlanan raporda Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri listesi ortaya çıkarken listenin zirvesinde İstanbul yer aldı.
Derginin yaptığı yaşanabilir kentler araştırmasında şehirleri yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıraladı.
Listede ilk 10'a giren şehirler şu şekilde:
1- İstanbul: Genel endeks puanı: 68,9