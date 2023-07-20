Forbes hazırladı: İşte Türkiye'nin en yaşanılabilir 10 kenti

ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes’in Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesinde, İstanbul ve Ankara ilk iki sırada yer aldı.

Son Güncelleme:
Forbes hazırladı: İşte Türkiye'nin en yaşanılabilir 10 kenti - Resim: 1

ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes’in en yaşanabilir şehirleri listesi yayınlandı.

1 27
Forbes hazırladı: İşte Türkiye'nin en yaşanılabilir 10 kenti - Resim: 2

94 başlıkta hazırlanan raporda Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri listesi ortaya çıkarken listenin zirvesinde İstanbul yer aldı.

2 27
Forbes hazırladı: İşte Türkiye'nin en yaşanılabilir 10 kenti - Resim: 3

Derginin yaptığı yaşanabilir kentler araştırmasında şehirleri yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıraladı.

Listede ilk 10'a giren şehirler şu şekilde:

3 27
Forbes hazırladı: İşte Türkiye'nin en yaşanılabilir 10 kenti - Resim: 4

1- İstanbul: Genel endeks puanı: 68,9

4 27