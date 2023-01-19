Dünyanın en popüler gezi rotaları belli oldu: Listede Türkiye'den tek şehir var

2023 Tripadvisor Seçimi Ödülleri sahiplerini buldu. Seyahatseverlerin seçimiyle dünyanın ve Avrupa'nın en popüler destinasyonları belirlendi.

2023 ödüllerinin kazananları, Kasım 2021 ile Ekim 2022 arasındaki 12 ay boyunca dünya genelindeki konaklama yerleri, restoranlar ve yapılacak şeyler için Tripadvisor'daki gezginlerin yorumları ve puanlarına göre belirlendi. Listede İstanbul da kendine yer buldu.

İşte dünyanın en popüler yerleri…