Dünyanın en popüler gezi rotaları belli oldu: Listede Türkiye'den tek şehir var
2023 Tripadvisor Seçimi Ödülleri verildi. Kazananlar Tripadvisor'daki gezginlerin yorumları ve puanlarına göre belirlendi. Listede Türkiye’den de 2 şehir yer aldı.
2023 Tripadvisor Seçimi Ödülleri sahiplerini buldu. Seyahatseverlerin seçimiyle dünyanın ve Avrupa'nın en popüler destinasyonları belirlendi.
2023 ödüllerinin kazananları, Kasım 2021 ile Ekim 2022 arasındaki 12 ay boyunca dünya genelindeki konaklama yerleri, restoranlar ve yapılacak şeyler için Tripadvisor'daki gezginlerin yorumları ve puanlarına göre belirlendi. Listede İstanbul da kendine yer buldu.
İşte dünyanın en popüler yerleri…
25. Rio de Janeiro, Brezilya
24. Doha, Katar
23. New York, ABD