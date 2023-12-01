Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var!

Araştırma ve analiz birimi Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından paylaşılan Worldwide Cost of Living Index (Dünya Yaşam Maliyeti Endeksi) raporlarına göre dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu.

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Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var! - Resim: 1

Araştırma ve analiz birimi Economist Intelligence Unit (EIU) dünyanın en pahalı şehirlerini belirledi. İşte dünyanın en pahalı şehirleri...

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Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var! - Resim: 2

7. San Francisco, ABD

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Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var! - Resim: 3

6. Kopenhag, Danimarka

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Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var! - Resim: 4

6. Tel Aviv, İsrail

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Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var! - Resim: 5

5. Paris, Fransa

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Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var! - Resim: 6

4. Los Angeles, ABD

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Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var! - Resim: 7

3. Hong Kong, Çin

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Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var! - Resim: 8

2. Cenevre, İsviçre

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Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var! - Resim: 9

2. New York, ABD

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Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var! - Resim: 10

1. Zürich, İsviçre

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Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var! - Resim: 11

1. Singapur

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