Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var!
Araştırma ve analiz birimi Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından paylaşılan Worldwide Cost of Living Index (Dünya Yaşam Maliyeti Endeksi) raporlarına göre dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu.
Araştırma ve analiz birimi Economist Intelligence Unit (EIU) dünyanın en pahalı şehirlerini belirledi. İşte dünyanın en pahalı şehirleri...
7. San Francisco, ABD
6. Kopenhag, Danimarka
6. Tel Aviv, İsrail
5. Paris, Fransa
4. Los Angeles, ABD
3. Hong Kong, Çin
2. Cenevre, İsviçre
2. New York, ABD
1. Zürich, İsviçre
1. Singapur