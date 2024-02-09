Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir var!
Euromonitor'un açıkladığı "Dünyanın en güzel 100 şehri" listesinde Türkiye'den 3 şehir girmeyi başardı.
Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor, ekonomi başta olmak üzere 55 farklı ölçüt kullanarak hazırladığı "Düyanın en iyi şehirleri" listesini yayınladı. Listede Türkiye'den de 3 şehir bulunuyor. Öte yandan Euromonitor tarafından hazırlanan listede İstanbul ile ilgili de dikkat çeken bir detay var. Hazırlanan verilere göre İstanbul, en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı.
İŞTE DÜNYANIN EN İYİ ŞEHİRLERİ LİSTESİ
1. Paris, Fransa
2. Dubai
3. Madrid
4. Tokyo
5. Amsterdam
6- Berlin, Almanya
7- Roma, İtalya
8- New York, ABD
9- Barcelona, İspanya
10- Londra, Birleşik Krallık
11. Singapur
12. Münih, Almanya
13. Milano, İtalya
14. Seul, Güney Kore
15. Dublin, İrlanda
16. Osaka, Japonya
17. Hong Kong, Çin
18. Viyana, Avusturya
19. Los Angeles, ABD
20. Lizbon, Portekiz
23- İstanbul
57- Antalya
93- Muğla
İSTANBUL'UN TURİST SAYISI ARTIŞ GÖSTERDİ
Euromonitor International verilerine göre, dünyanın en çok ziyaret edilen 100 şehri arasında yer alan İstanbul, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 26'lık bir artış yaşayarak Londra ve Dubai'yi geride bıraktı. İstanbul listenin başında yer alırken, ikinci sırada Londra ve üçüncü sırada Dubai yer aldı. Dördüncü sırada ise BBC'nin "isimsiz kahraman" olarak nitelediği Antalya yer aldı.
İSİMSİZ KAHRAMAN ŞEHİR: ANTALYA
Ülkemizin sevilen tatil rotalarından biri olan Antalya ise 2023 yılında nüfusunun 12 katı turisti ağırladı. Şehrin nüfusu 1,3 milyon olarak belirtildi. Geçtiğimiz yıl 16,5 milyon turisti ağırlayan şehri en çok Alman, Rus ve İngilizler ziyaret etti. 2022'e kıyasla turist sayısında yüzde 29'lık artış yakalayan Antalya'nın 2024 yılında da ziyaretçi saysını artırması bekleniyor.
PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNÜLÜYOR
BBC'nin haberine göre, salgın dönemi ve sonrası kısıtlamaların gevşemesiyle yurt dışına çıkan turist sayısında belirgin bir artış görüldü.