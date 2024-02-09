Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir var!

Euromonitor'un açıkladığı "Dünyanın en güzel 100 şehri" listesinde Türkiye'den 3 şehir girmeyi başardı.

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Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir var! - Resim: 1

Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor, ekonomi başta olmak üzere 55 farklı ölçüt kullanarak hazırladığı "Düyanın en iyi şehirleri" listesini yayınladı. Listede Türkiye'den de 3 şehir bulunuyor. Öte yandan Euromonitor tarafından hazırlanan listede İstanbul ile ilgili de dikkat çeken bir detay var. Hazırlanan verilere göre İstanbul, en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı.

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Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir var! - Resim: 2

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ ŞEHİRLERİ LİSTESİ

1. Paris, Fransa

2. Dubai

3. Madrid

4. Tokyo

5. Amsterdam

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Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir var! - Resim: 3

6- Berlin, Almanya

7- Roma, İtalya

8- New York, ABD

9- Barcelona, İspanya

10- Londra, Birleşik Krallık

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Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir var! - Resim: 4

11. Singapur

12. Münih, Almanya

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Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir var! - Resim: 5

13. Milano, İtalya

14. Seul, Güney Kore

15. Dublin, İrlanda

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Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir var! - Resim: 6

16. Osaka, Japonya

17. Hong Kong, Çin

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Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir var! - Resim: 7

18. Viyana, Avusturya

19. Los Angeles, ABD

20. Lizbon, Portekiz

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Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir var! - Resim: 8

23- İstanbul

57- Antalya

93- Muğla

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Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir var! - Resim: 9

İSTANBUL'UN TURİST SAYISI ARTIŞ GÖSTERDİ

Euromonitor International verilerine göre, dünyanın en çok ziyaret edilen 100 şehri arasında yer alan İstanbul, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 26'lık bir artış yaşayarak Londra ve Dubai'yi geride bıraktı. İstanbul listenin başında yer alırken, ikinci sırada Londra ve üçüncü sırada Dubai yer aldı. Dördüncü sırada ise BBC'nin "isimsiz kahraman" olarak nitelediği Antalya yer aldı.

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Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir var! - Resim: 10

İSİMSİZ KAHRAMAN ŞEHİR: ANTALYA

Ülkemizin sevilen tatil rotalarından biri olan Antalya ise 2023 yılında nüfusunun 12 katı turisti ağırladı. Şehrin nüfusu 1,3 milyon olarak belirtildi. Geçtiğimiz yıl 16,5 milyon turisti ağırlayan şehri en çok Alman, Rus ve İngilizler ziyaret etti. 2022'e kıyasla turist sayısında yüzde 29'lık artış yakalayan Antalya'nın 2024 yılında da ziyaretçi saysını artırması bekleniyor.

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Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir var! - Resim: 11

PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNÜLÜYOR

BBC'nin haberine göre, salgın dönemi ve sonrası kısıtlamaların gevşemesiyle yurt dışına çıkan turist sayısında belirgin bir artış görüldü.

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Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir var! - Resim: 12
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