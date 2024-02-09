Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir var!

Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor, ekonomi başta olmak üzere 55 farklı ölçüt kullanarak hazırladığı "Düyanın en iyi şehirleri" listesini yayınladı. Listede Türkiye'den de 3 şehir bulunuyor. Öte yandan Euromonitor tarafından hazırlanan listede İstanbul ile ilgili de dikkat çeken bir detay var. Hazırlanan verilere göre İstanbul, en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı.



