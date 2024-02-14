Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Listede Türkiye'den iki kent var

Euromonitor International, dünyada en çok ziyaret edilen şehirleri açıkladı. En çok ziyaret edilen 10 şehrin arasına Türkiye'den de iki şehir girdi.

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Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Listede Türkiye'den iki kent var - Resim: 1

Euromonitor International, dünyanın en çok ziyaret edilen 10 kentini açıkladı. Listede ilk 5'e giren şehirlerden biri, nüfusunun 12 katı turist ağırladı.

Tv100'ün aktardığına göre dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri:

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Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Listede Türkiye'den iki kent var - Resim: 2

10 - MEKKE

Mekke ya da Mekke-i Mükerreme, bugünkü Suudi Arabistan'nın tarihi Hicaz'ında Mekke Bölgesi'nin yönetim merkezi olan şehir. Mekke, Arap Yarımadası'nın batısında bulunan eski Hicaz bölgesinde ve Kızıldeniz'in doğusunda yer alır. İslâm dininince en kutsal şehir kabul edilmektedir.

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Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Listede Türkiye'den iki kent var - Resim: 3

9 - CANCÚN

Cancún, Meksika'nın Quintana Roo eyaletinde bulunan ve eyaletin merkezi olan şehirdir. Yucatán Yarımadası'nın kuzeydoğusunda, Karayip Denizi kıyısında yer almaktadır. 2014 yılı itibarı ile tahmini nüfusu 722.800'dür. Meksika'daki önemli bir turizm merkezi olan şehir, Maya Rivierası'nda yer almaktadır.

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Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Listede Türkiye'den iki kent var - Resim: 4

8 - NEW YORK

New York Şehri, Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık şehri ve dünyanın en kalabalık metropolitan alanlarından New York metropolitan bölgesinin merkezidir. Şehir bir parçası olduğu New York eyaleti ile karıştırıldığı için İngilizcede New York City olarak isimlendirilir.

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Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Listede Türkiye'den iki kent var - Resim: 5

7 - BANGKOK

Bangkok, Tayland'ın en büyük şehri ve başkentidir. Tayca Krung Thep olarak anılır. 2010 sayımına göre nüfusu 8.280.925'tir.

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Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Listede Türkiye'den iki kent var - Resim: 6

6 - HONG KONG

Hong Kong ya da resmi adıyla Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Güney Çin Denizi kıyısındaki İnci Nehri Deltası'nda ve Çin'e ait bir metropolitan alan ve özel idari bölgedir.

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Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Listede Türkiye'den iki kent var - Resim: 7

5 - PARİS

Paris, Fransa'nın başkenti ve 105 kilometrekare'den fazla alanda 2,175,601 nüfusu ile en kalabalık şehridir. 17. yüzyıldan beri Paris Avrupa'nın en önemli finans, diplomasi, ticaret, moda, gastronomi, bilim ve sanat merkezlerindendir.

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Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Listede Türkiye'den iki kent var - Resim: 8

4 - ANTALYA

Antalya, Antalya ilinin merkezi olan şehirdir. Türkiye'de 'turizmin başkenti' olarak görülür. Özellikle yaz aylarında turist sayısı artar.

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Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Listede Türkiye'den iki kent var - Resim: 9

3 - DUBAİ

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri ve ülkenin yedi emirliği arasında en kalabalık olanı olan Dubai Emirliği'nin başkentidir.

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Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Listede Türkiye'den iki kent var - Resim: 10

2 - LONDRA

Londra, İngiltere'nin ve Birleşik Krallık'ın başkenti ve en kalabalık şehridir. Büyük Britanya adasının güneydoğusundaki Thames Nehri üzerinde duran Londra, iki bin yıldır büyük bir yerleşim yeri olmuştur. Londra, Londra Belediye Başkanı ve Londra Meclisi tarafından yönetilmektedir.

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Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Listede Türkiye'den iki kent var - Resim: 11

1- İSTANBUL

İstanbul, Türkiye'de Marmara Bölgesi'nde yer alan ve İstanbul ilinin merkezi olan şehirdir. Ekonomik, tarihî ve sosyo-kültürel açıdan önde gelen şehirlerden biridir. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34. sırada yer alır.

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