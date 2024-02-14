Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Listede Türkiye'den iki kent var
Euromonitor International, dünyada en çok ziyaret edilen şehirleri açıkladı. En çok ziyaret edilen 10 şehrin arasına Türkiye'den de iki şehir girdi.
Euromonitor International, dünyanın en çok ziyaret edilen 10 kentini açıkladı. Listede ilk 5'e giren şehirlerden biri, nüfusunun 12 katı turist ağırladı.
Tv100'ün aktardığına göre dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri:
10 - MEKKE
Mekke ya da Mekke-i Mükerreme, bugünkü Suudi Arabistan'nın tarihi Hicaz'ında Mekke Bölgesi'nin yönetim merkezi olan şehir. Mekke, Arap Yarımadası'nın batısında bulunan eski Hicaz bölgesinde ve Kızıldeniz'in doğusunda yer alır. İslâm dininince en kutsal şehir kabul edilmektedir.
9 - CANCÚN
Cancún, Meksika'nın Quintana Roo eyaletinde bulunan ve eyaletin merkezi olan şehirdir. Yucatán Yarımadası'nın kuzeydoğusunda, Karayip Denizi kıyısında yer almaktadır. 2014 yılı itibarı ile tahmini nüfusu 722.800'dür. Meksika'daki önemli bir turizm merkezi olan şehir, Maya Rivierası'nda yer almaktadır.
8 - NEW YORK
New York Şehri, Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık şehri ve dünyanın en kalabalık metropolitan alanlarından New York metropolitan bölgesinin merkezidir. Şehir bir parçası olduğu New York eyaleti ile karıştırıldığı için İngilizcede New York City olarak isimlendirilir.
7 - BANGKOK
Bangkok, Tayland'ın en büyük şehri ve başkentidir. Tayca Krung Thep olarak anılır. 2010 sayımına göre nüfusu 8.280.925'tir.
6 - HONG KONG
Hong Kong ya da resmi adıyla Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Güney Çin Denizi kıyısındaki İnci Nehri Deltası'nda ve Çin'e ait bir metropolitan alan ve özel idari bölgedir.
5 - PARİS
Paris, Fransa'nın başkenti ve 105 kilometrekare'den fazla alanda 2,175,601 nüfusu ile en kalabalık şehridir. 17. yüzyıldan beri Paris Avrupa'nın en önemli finans, diplomasi, ticaret, moda, gastronomi, bilim ve sanat merkezlerindendir.
4 - ANTALYA
Antalya, Antalya ilinin merkezi olan şehirdir. Türkiye'de 'turizmin başkenti' olarak görülür. Özellikle yaz aylarında turist sayısı artar.
3 - DUBAİ
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri ve ülkenin yedi emirliği arasında en kalabalık olanı olan Dubai Emirliği'nin başkentidir.
2 - LONDRA
Londra, İngiltere'nin ve Birleşik Krallık'ın başkenti ve en kalabalık şehridir. Büyük Britanya adasının güneydoğusundaki Thames Nehri üzerinde duran Londra, iki bin yıldır büyük bir yerleşim yeri olmuştur. Londra, Londra Belediye Başkanı ve Londra Meclisi tarafından yönetilmektedir.
1- İSTANBUL
İstanbul, Türkiye'de Marmara Bölgesi'nde yer alan ve İstanbul ilinin merkezi olan şehirdir. Ekonomik, tarihî ve sosyo-kültürel açıdan önde gelen şehirlerden biridir. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34. sırada yer alır.