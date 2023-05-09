2023'ün en popüler şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den de bir şehir var

Son bir yıl boyunca gelen yorum ve puanlara göre verilen 2023 Tripadvisor Seyahat Tercihleri sıralamasında birinci sırada Dubai yer aldı. Geçen sene de ilk sırada olan kent, özellikle lüks tutkunlarının, ünlülerin ve influencer’ların ilk tercihi olarak dikkat çekti.

İşte 2023'ün en popüler şehirleri:

1- Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri