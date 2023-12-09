196 ülkeyi gezdi, en güzel 11 ülkeyi seçti: İşte o liste!

196 ülke gezerek Guiness Dünya Rekor Kitabı'na adını yazdıran Cassandra De Pecol isimli kadın, kendi deneyimlerinden yola çıkarak, en güzel 11 ülkeyi seçti.

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196 ülkeyi gezdi, en güzel 11 ülkeyi seçti: İşte o liste! - Resim: 1

196 ülke gezerek Guiness Dünya Rekor Kitabı'na adını yazdıran Cassandra De Pecol isimli kadın, kendi deneyimlerine göre seçtiği en güzel 11 ülkeyi listelerken bu ülkelerin kendisine huzur ve sakinlik veren ülkeler olduğunu söyledi. İşte De Pecol'un deneyimlerine göre en güzel 11 ülke...

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196 ülkeyi gezdi, en güzel 11 ülkeyi seçti: İşte o liste! - Resim: 2

Bloomberg'te yer alan habere göre liste şöyle:

11 - Güney Afrika

10 - Ürdün

9 - Yeni Zelenda

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196 ülkeyi gezdi, en güzel 11 ülkeyi seçti: İşte o liste! - Resim: 3

8 - Peru

7 - Kosta Rika

6 - Maldivler

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196 ülkeyi gezdi, en güzel 11 ülkeyi seçti: İşte o liste! - Resim: 4

5 - ABD

4 - Dominika

3 - Kanada

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196 ülkeyi gezdi, en güzel 11 ülkeyi seçti: İşte o liste! - Resim: 5

2 - İsviçre

1 - Moğolistan

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