196 ülkeyi gezdi, en güzel 11 ülkeyi seçti: İşte o liste!

196 ülke gezerek Guiness Dünya Rekor Kitabı'na adını yazdıran Cassandra De Pecol isimli kadın, kendi deneyimlerine göre seçtiği en güzel 11 ülkeyi listelerken bu ülkelerin kendisine huzur ve sakinlik veren ülkeler olduğunu söyledi. İşte De Pecol'un deneyimlerine göre en güzel 11 ülke...