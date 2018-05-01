'Popunu sıkmam senin hoşuna gitmiştir' deyip taciz etti...
ABD'nin Colorado etaletinde yaşayan Leanna Car, İrlanda'ya turistik bir ziyarette bulundu. Dublin'de dolaşırken tacize uğrayan Car, başına gelenleri sosyal medya hesabında anlatınca binlerce paylaşım ve beğeni aldı.
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