'Popunu sıkmam senin hoşuna gitmiştir' deyip taciz etti...

ABD'nin Colorado etaletinde yaşayan Leanna Car, İrlanda'ya turistik bir ziyarette bulundu. Dublin'de dolaşırken tacize uğrayan Car, başına gelenleri sosyal medya hesabında anlatınca binlerce paylaşım ve beğeni aldı.

İşte Leanna'nın tacizcisine hayatının dersini verdiği başından geçen o talihsiz hikaye.ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Leanna Carr geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Dublin seyahatinde çok tatsız bir olay yaşadı.

