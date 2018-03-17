Bir zamanların zengin iş adamı adada cansız mankenle yaşıyor

Bir zamanlar Avustralya'nın en zengin iş adamlarından olan David Glasheen, borsada varını yoğunu kaybedince tropikal bir adada yaşamaya başladı.
Avustralya'da 80'li yıllarda milyoner olan ve zengin bir hayat yaşayan David Glasheen parasının önemli bir bölümünü borsada kaybettikten sonra tropikal bir adada yaşamaya başladı.
Bir zamanların zengin iş adamı adada cansız mankenle yaşıyor

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