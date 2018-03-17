Bir zamanların zengin iş adamı adada cansız mankenle yaşıyor
Bir zamanlar Avustralya'nın en zengin iş adamlarından olan David Glasheen, borsada varını yoğunu kaybedince tropikal bir adada yaşamaya başladı.
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Bir zamanların zengin iş adamı adada cansız mankenle yaşıyor
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