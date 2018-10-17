Şaşkına çeviren kopya çekme yöntemleri
Herkes okul hayatında bir kere bile olsa kopya çekmiştir. İşte kopya çekme konusunda görülmemiş yöntemler.
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