18 yaşındaki genç kız hamile olduğunu doğumda öğrendi

İrlanda'da yaşayan Milaois Murphy'nin apandisitle ilgili olduğunu düşündüğü ağrısının sebebi doğumda ortaya çıktı. Hamile olduğunu, doğum yaptığı sırada öğrenen 18 yaşındaki Victoria bebeğiyle gurur duyuyor.
İrlanda'da yaşayan 18 yaşındaki Milaois, mutfakta sancılandı ve ilk olarak apandisit sorunu olduğunu düşündü fakat birkaç dakika içinde mutfak zeminine oturarak bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
18 yaşındaki genç kız hamile olduğunu doğumda öğrendi

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