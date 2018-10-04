18 yaşındaki genç kız hamile olduğunu doğumda öğrendi

İrlanda'da yaşayan Milaois Murphy'nin apandisitle ilgili olduğunu düşündüğü ağrısının sebebi doğumda ortaya çıktı. Hamile olduğunu, doğum yaptığı sırada öğrenen 18 yaşındaki Victoria bebeğiyle gurur duyuyor.