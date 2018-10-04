18 yaşındaki genç kız hamile olduğunu doğumda öğrendi
İrlanda'da yaşayan Milaois Murphy'nin apandisitle ilgili olduğunu düşündüğü ağrısının sebebi doğumda ortaya çıktı. Hamile olduğunu, doğum yaptığı sırada öğrenen 18 yaşındaki Victoria bebeğiyle gurur duyuyor.
Çok Görüntülenenler
-
18 yaşındaki genç kız hamile olduğunu doğumda öğrendi
-
O maskelerin altında bakın kimler var
-
Dünyanın en iyi yeme içme şehirleri belli oldu
-
Kısa bir mola: İşte sizi çok şaşırtacak 10 bilgi
-
Tropik fırtınaya nasıl hazırlanılır? Kasırgaya karşı hangi önlemler alınır?
-
Bu türlere dikkat! 3 balıkçının ölümüne sebep oldu
-
Bu tuvalet işaretleri beyin yakıyor!
-
Vücut geliştirme şampiyonu kız arkadaşını öldüresiye dövdü
-
Üniversite öğrencileri 90 lira için soyundu
-
Haftanın en komik tweetleri