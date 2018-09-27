Vücut geliştirme şampiyonu kız arkadaşını öldüresiye dövdü

Amerika'da vücut geliştirme şampiyonunun kız arkadaşını öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı.
Amerika'nın Michigan eyaleti korkunç bir olaya sahne oldu.
Vücut geliştirme şampiyonu kız arkadaşını öldüresiye dövdü

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