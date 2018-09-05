Fanatik taraftar, düğün fotoğraflarını stadyumda çektirdi

Rize'de hayatını Meryem Atiş ile birleştiren Abdullah Çelik, düğün fotoğraflarını Çaykur Didi Stadyumu'nda çektirdi.
Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor taraftarı Abdullah Çelik, hayatını Meryem Atiş ile birleştirdi. Çaykur Rizespor taraftarı olan Abdullah Çelik, eşini de ikna ederek düğün fotoğraflarını stadyumda çektirdi.
Fanatik taraftar, düğün fotoğraflarını stadyumda çektirdi

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