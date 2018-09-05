Fanatik taraftar, düğün fotoğraflarını stadyumda çektirdi
Rize'de hayatını Meryem Atiş ile birleştiren Abdullah Çelik, düğün fotoğraflarını Çaykur Didi Stadyumu'nda çektirdi.
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Fanatik taraftar, düğün fotoğraflarını stadyumda çektirdi
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