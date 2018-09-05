İşte dünyanın en tehlikeli ve en ilginç kütüphanesi

Sadece 3 çekmecesi bulunan kütüphane dünyanın en tehlikeli ve en ilginç kütüphanesi olarak anılıyor.
1973'te ABD'li sanatçı Gordon Matta-Clark, New York'ta 15 minik arazi alıyor. Çoğunluğu insan omzu genişliğinde olan bu minik arazilerin fotoğraflarını çeken ve bir katalog hazırlayan Matta-Clark, ortaya mülkiyet kavramını sorgulayan bir sanat eseri çıkarıyor.
İşte dünyanın en tehlikeli ve en ilginç kütüphanesi

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