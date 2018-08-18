Solaryumda 1 gün geçiren adam ne hale geldi!

Popüler bir YouTube hesabı sahibi Tom Stanniland, kanalına yüklediği çılgın videolar sayesinde yaklaşık 5 milyon aboneye sahip.
Popüler bir YouTube hesabı sahibi Tom Stanniland, kanalına yüklediği çılgın videolar sayesinde yaklaşık 5 milyon aboneye sahip.
Solaryumda 1 gün geçiren adam ne hale geldi!

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